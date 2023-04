Tra religione e cinema, Dario Viganò a XNL: “I primi film? Dedicati alle passioni di Cristo”. Applausi per “Chiara” di Susanna Nicchiarelli – AUDIO

Si chiude come è iniziata, con un successo, la breve ma intensa rassegna XNL Cinema. Dopo l’incontro con Giorgio Diritti, questa sera la kermesse ha visto la proiezione di “Chiara”, pellicola firmata da Susanna Nicchiarelli. Ospite della serata monsignor Dario Viganò – critico cinematografico e teorico della comunicazione, Vice Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze, per anni Presidente della Commissione Nazionale Valutazione Film della CEI e autore di numerosi studi dedicati all’analisi del rapporto tra i media e il mondo cattolico. A Viganò il difficile (ma non per lui) compito di analizzare il rapporto tra cinema e sacro, partendo proprio da questa opera.

“Il cinema nasce proprio guardando alle storie evangeliche, i primi film si dedicano alle passioni patite da Cristo, poi man mano gli sguardi cinematografici si sono allargati anche ai santi. Guardando agli ultimi decenni pensiamo all’interessante trilogia di Liliana Cavani dedicata a Francesco d’Assisi. Trilogia iniziata con una prima pellicola nel 1966, proseguita con un’altra nel 1989 e infine nel 2014 con una serie televisiva. Questa terza serie nasce dopo l’elezione di Bergoglio perché in Rai c’era stato un diniego a questo progetto della Cavani”.

“Dopotutto anche con Susanna Nicchiarelli siamo di fronte a una trilogia. Non dedicata a Chiara, ma alle donne. Donne che sanno incidere sui campi della consuetudine: penso a “Nico” del 1988, a “Miss Marx” del 2020 e infine questa pellicola “Chiara”. Chiara è una donna di cui la regista racconta anche la giovinezza, quindi i sogni, gli aspetti anche più ingenui di questi adolescenti che a volte provano anche gelosia. Quindi tutto questo rientra in una grande riflessione che il cinema fa su delle figure che sanno impegnare la propria libertà per dei sogni e per delle conquiste molto importanti”, conclude Dario Viganò in una XNL ancora una volta gremita di pubblico.