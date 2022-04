Pretende dagli automobilisti denaro corrispondente al valore della sosta, parcheggiatore abusivo bloccato ed espulso

Nell’ambito dei controlli predisposti per contrastare la presenza di posteggiatori abusivi, nei giorni scorsi agenti della Polizia Locale in borghese hanno effettuato un intervento presso l’area di sosta di piazza Casali, dove un finto parcheggiatore extracomunitario è stato sorpreso mentre chiedeva insistentemente a un cittadino una somma di denaro corrispondente al valore della sosta, come da quest’ultimo formalmente denunciato in un momento successivo. Gli agenti, nel frattempo fattisi riconoscere, hanno quindi fermato il posteggiatore abusivo, neutralizzandone un breve tentativo di fuga. Portato in Questura per il fotosegnalamento, l’uomo è stato quindi sanzionato, ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Strada, per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore – guarda macchine ed espulso. Inoltre, riscontrato che la carta di identità esibita dall’uomo era scaduta, non sussistendo più le condizioni per il rinnovo e vista l’espulsione, la stessa è stata ritirata. L’autorità giudiziaria, alla quale è stata inoltrata la denuncia, valuterà infine se procedere anche per il reato di estorsione.

“Ringrazio gli agenti di Polizia Locale – sottolinea l’assessore alla Sicurezza Luca Zandonella – per l’efficace intervento volto a contrastare l’odioso fenomeno dell’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, soprattutto quando svolto ai danni di anziani e donne. Insieme alla Polizia Locale, invitiamo tutti i cittadini a sporgere querela in casi simili, soprattutto qualora l’atteggiamento sia di carattere estorsivo o nel caso in cui il veicolo venga danneggiato. Nella zona di piazza Casali abbiamo già installato una telecamera di videosorveglianza, che potrà essere utile per ricostruire eventuali situazioni come quelle appena descritte”.