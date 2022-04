Serie B – I Fiorenzuola Bees sbancano il campo di Bologna e passano una Pasqua in zona playoff

Con una partita al cardiopalma, condita da un primo tempo da percentuali irreali dal campo per entrambe le formazioni, i Fiorenzuola Bees di coach Gianluigi Galetti sbancano per 75-83 il campo del PalaSavena e superano Bologna Basket 2016 passando una Pasqua al sesto posto in classifica a 3 giornate dal termine della stagione regolare.

La cronaca

Filippini e Alibegovic dominano andando in doppia doppia (15 punti e 16 rimbalzi per il capitano, 28 punti e 11 rimbalzi per il numero 7 gialloblu), in una gara vinta anche grazie all’energia a rimbalzo da parte dei Bees (33-45 per i gialloblu il computo finale).

Nel primo quarto Crow fa capire di essere in serata di grazia, con Bologna che inizia il suo costante bombardamento da 3 punti (ben 50 i tentativi alla sirena finale da parte dei padroni di casa). In casa gialloblu, tuttavia, scende in campo un Alibegovic di altissimo livello, che riscatta da subito una prova offensiva non positiva nell’ultima uscita casalinga eruttando e segnando a referto ben 18 punti personali in un primo quarto da incroniciare.

Gli attacchi eruttano punti, con Galassi e Guerri da una parte, Filippini e De Zardo dall’altra, che chiudono il primo parziale sul 28-29 in favore dei Bees.

Il secondo quarto rimane di alto profilo offensivo per entrambe le compagini, con Fiorenzuola che è brava dal 16′ ad allungare con l’aiuto di Rubbini e Filippini, chiudendo il primo tempo in vantaggio di 8 lunghezze con ben 54 punti realizzati. 46-54.

Bologna Basket 2016 è brava a rosicchiare lunghezze ad inizio terzo parziale, riuscendo a trovare in Crow e Guerri altre armi a disposizione. Livelli tiene avanti Fiorenzuola con la scorribanda di destro, ma un gioco da 3 punti di Galassi porta i padroni di casa sul 62-64 al 28′.

In 120 secondi si scatena nuovamente lo sciame dei Bees, chiudendo un parziale da 3-10 che chiude il terzo quarto sul 65-74.

Nell’ultimo quarto la partita cambia radicalmente, con le difese che diventano strettissime e l’intensità che diventa selvaggia. Fiorenzuola continua a far risplendere Alibegovic con un canestro di coefficiente di difficoltà altissimo, ma Bologna fa paura con Graziani che non molla un centimetro. Bolognesi sul -1 al 37′ sul 75-76.

Da qui i Bees chiudono l’area, non consentendo più a Bologna di arrivare al canestro e lavorando ai fianchi Bologna per il 75-83 che sulla sirena fa esplodere la panchina gialloblu.

Bologna Basket vs Pallacanestro Fiorenzuola Bees 75-83

(28-29; 46-54; 65-74)

Bologna Basket 2016: Galassi 14, Fontecchio ne, Graziani 9, Crow 24, Hidalgo 7, Gueye 6, Rossi, Felici 6, Oyeh, Guerri 9, Lanzarini ne , Cavazzoni ne. All. Lunghini

Fiorenzuola Bees: Bracci 2, Rubbini 7; Alibegovic 28; Livelli 10, Avonto ne; Filippini 15, Bussolo ne, De Zardo 15, Ricci 6; Jovanovic ne. All. Galetti