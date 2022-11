Pareti di palazzo Gotico imbrattate, Zandonella (Lega): “Vengono controllate le telecamere di sorveglianza?”

Il consigliere della Lega Luca Zandonella, a seguito dei ripetuti vandalismi su Palazzo Gotico con spray, pennarelli neri e vernice rosa, interroga la giunta comunale per sapere se sono state salvate le immagini delle telecamere nella zona di Piazza Cavalli per cercare di risalire ai responsabili: “Purtroppo nelle ultime settimane si sono verificati diversi vandalismi sul monumento principale della città, con scritte comparse giorno dopo giorno. Ho quindi chiesto se l’amministrazione comunale abbia dato mandato alla Polizia Locale di salvare subito le immagini delle telecamere in zona, in quanto rimangono salvate per un periodo limitato di tempo nel software. E’ fondamentale quindi – continua Zandonella – mettercela tutta per risalire ai responsabili, innanzitutto per punirli facendoli ripagare il danno effettuato, e poi per lanciare il messaggio a tutta la città che i vandalismi non passano sotto l’uscio, perchè deturpare Palazzo Gotico significa toccare tutti i piacentini. Infine – conclude il consigliere della Lega – ho chiesto all’amministrazione di prevedere sistemi di salvataggio “automatici” delle immagini delle telecamere in caso di segnalazioni di qualsiasi tipo di danneggiamenti o vandalismi su qualsiasi monumento in città, per fare in modo che la Polizia Locale possa avere tutti gli strumenti per riuscire a risalire ai vandali”.