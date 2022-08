Parte il 1 settembre da Corano l’intenso primo appuntamento del Valtidone Wine Fest 2022

“Borgo in musica; colori, sapori, emozioni per la Val Tidone”: è il titolo dell’anteprima del primo appuntamento del Valtidone Wine Fest 2022, in programma giovedì 1 settembre nel caratteristico borgo di Corano, sui colli prospicienti Borgonovo, che domenica 4 sarà il palcoscenico principale di Ortrugo&Chisöla, la tradizionale prima tappa della più grande rassegna del vino piacentino giunta quest’anno alla tredicesima edizione.

La visita all’antico borgo con giro tra i vigneti e conclusione con degustazione di ortrugo (per info Atlante Guide) sarà la degna apertura della serata di Corano, che vedrà alle 19.30 la proposta delle Gustose Tentazioni a cura del Ristorante Le Proposte dello chef Danila Ratti e di Mani in Pasta. Alle 21.30, invece, spazio alla musica con l’esibizione degli Steams, con musica rock anni 70-80-90.

Per la prima volta non ci sarà il consueto tendone del festival sulla piazza della Rocca Municipale, ma le aziende vitivinicole e le cantine partecipanti, ad ora una ventina, saranno disposte, insieme ai banchi di assaggio dei prodotti tipici del territorio, lungo la via principale di Borgonovo, via Roma, dalle 10.00 alle 19.00. Alle 10.00 di domenica 4 l’inaugurazione ufficiale alla presenza di autorità e associazioni che hanno contribuito all’inaugurazione, mentre alle 10.30 si terrà la prima edizione del Premio miglior Ortrugo, curato insieme a Coldiretti e dai sommelier professionisti di Ais e Fisar che comporranno la giuria tecnica chiamata a selezionare il miglior vino bianco autoctono del territorio piacentino nelle declinazioni fermo, frizzante e spumantizzato. Con l’organizzazione di Atlante Guide si terranno alle 15.30 e 16.30 due visite guidate al castello di Castelnuovo e alla Rocca di Borgonovo, mentre nell’ambito del progetto Emilia Wine Experience di Destinazione Emilia si terranno alle 12.00 e alle 18.00 alcune degustazioni guidate curate da Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli piacentini e Mani in Pasta. Ad allietare la giornata l’intrattenimento musicale di Radio Melody. Gli eventi di Ortrugo&Chisöla si uniranno alla tradizionale sagra della chisöla, la focaccia con i ciccioli de.co. che animeranno il paese della Val Tidone per l’intero fine settimana.

La rassegna, promossa oltre che dal comune di Borgonovo, da quelli di Ziano (evento in programma l’11 settembre), Alta Val Tidone (a Trevozzo il 18) e Pianello (25 settembre), ha il sostegno della Banca di Piacenza, della Cantina Valtidone e della Cantina di Vicobarone.

Tutte le informazioni sul programma sono consultabili sul sito www.valtidonewinefest.it e sui profili social di Valtidone Wine Fest.