Parte un colpo mentre pulisce il fucile da caccia, 25enne ferita a una gamba e soccorsa in eliambulanza

Stava pulendo il proprio fucile quando un colpo è esploso per sbaglio, ferita una 25enne. I fatti sono accaduti a Castell’Arquato. Secondo una prima ricostruzione pare che l’infortunio sia del tutto accidentale.

Una ragazza di 25 anni stava pulendo il proprio fucile da caccia, detenuto regolarmente, all’interno della sua abitazione. Per sbaglio è partito un colpo che ha raggiunto la giovane a una gamba. La ferita, fortunatamente, non è grave. La ragazza, infatti, ha raggiunto il pronto soccorso di Fiorenzuola in auto, facendosi accompagnare dal marito alla guida.

Una volta raggiunto l’ospedale nel capoluogo valdardese, però, i medici hanno ritenuto opportuno il trasporto all’ospedale Maggiore di Parma dove la giovane si trova tuttora ricoverata. Non si trova in pericolo di vita.