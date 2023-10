Partecipare alla scuola oggi, genitori in calo alle assemblee scolastiche. Cisl: affluenza al 3%

Si è tenuto oggi pomeriggio a Piacenza un convegno organizzato dalla Cisl Scuola di Parma e Piacenza, in occasione dei 50 anni dei decreti delegati sulla partecipazione scolastica. Il convegno, dal titolo “Partecipare alla scuola oggi”, ha visto la partecipazione di rappresentanti di tutte le componenti della comunità scolastica, da docenti e dirigenti scolastici a studenti e genitori.

Secondo il sindacato, la partecipazione dei genitori alle assemblee e ai consigli di istituto è in calo, con percentuali di affluenza che arrivano al 3% in alcuni casi. Questo è dovuto a diversi fattori, tra cui il rapporto diretto delle famiglie con il dirigente scolastico, la raccolta di firme e la delega fiduciaria ai propri rappresentanti.

L’incontro, tenutosi nell’aula magna del Raineri-Marcora, ha visto la presenza di rappresentanti della segretaria nazionale Cisl Scuola Ivana Barbacci, e di personalità del mondo della scuola piacentino: la dirigente scolastica Teresa Andena, l’ex studente del liceo Colombini Tommaso Costantini, la presidente del consiglio di istituto Respighi Silvia Salini, il politico Carlo Berra e il docente del polo Volta Remo Varesi.”

La partecipazione è un valore assoluto per la scuola e quando manca mette in crisi l’istituzione alle basi, ha affermato Paola Votto, segretaria generale aggiunta Cisl Scuola Piacenza e Parma : è uno strumento fondamentale per la democratizzazione dei processi formativi. Partecipare alla scuola oggi consente a tutti i soggetti della comunità scolastica di avere voce in capitolo nelle decisioni. In questo modo, la scuola diventa un luogo più aperto e inclusivo, dove tutti possono sentirsi parte di una comunità, per il miglioramento della qualità dell’istruzione ed educazione. D’altra parte è anche vero che gli organi collegiali mostrano ormai chiaramente il peso degli anni con percentuali di votanti ai loro rinnovi assolutamente minoritarie, e perciò si pone la necessità di una loro riforma strutturale”.