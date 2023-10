Protesta davanti all’Ispettorato del Lavoro di Piacenza, i Sindacati: difficoltà per chi deve vigilare” – AUDIO

Con una protesta davanti all’Ispettorato del Lavoro di Piacenza è scattata la mobilitazione di lavoratori e sindacati uniti con lo slogan “Per la tutela di chi ci tutela!”. Il 30 ottobre è previsto uno sciopero per l’intera giornata. La decisione è giunta dopo l’incontro con la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I lavoratori e le lavoratrici dell’Ispettorato denunciano di essere dipendenti adibiti alla tutela lavoristica degli altri lavoratori, senza ricevere loro stessi, le adeguate tutele (non solo e non soprattutto economiche).

Elisabetta Oppici Segretario Generale Cisl Funzione Pubblica Piacenza

Si parla tanto di infortuni sul lavoro e morti bianche, ma non c’è stato nessun miglioramento è stato fatto per chi ha compito di vigilare. Gli Ispettori del lavoro devono operare in modo difficile. C’è la carenza di personale e di organizzazione. Inoltre è un lavoro che non risulta appetibile dal punto di vista economico, per la sproporzione fra le competenze e le responsabilità richieste.

Motivazioni

Per il riconoscimento di un ruolo di centralità nel sistema delle tutele del cittadino, tramite i necessari adeguamenti normativi, di bilancio e di funzionamento (ivi compresi meccanismi assunzionali).

– Per il raggiungimento della massima funzionalità e del più proficuo funzionamento, tramite scelte organizzative mirate al pieno efficientamento delle attività (con il riconoscimento di quell’autonomia che un Ente deputato a tali delicatissimi compiti merita).

-Per una piena operatività, tramite l’investimento in risorse strumentali e tecnologiche confacenti ai delicati fini istituzionali (con una effettiva e piena informatizzazione funzionale e funzionante, con accessi alle banche dati consone all’espletamento dei delicati compiti e con la dotazione di strumentazione tecnologica adeguata alle reali necessità lavorative, per garantire davvero la tutela lavoristica che i cittadini richiedono e giustamente pretendono).