Lunghe code ai passaggi a livello di Villanova, Quintavalla (Pd): “Serve una gestione più efficiente e più informazione sugli orari”

Lunghe code ai passaggi a livello a Villanova, Quintavalla (Pd): “Serve una gestione più efficiente e più informazione sugli orari da Rfi”

“La gestione dei passaggi a livello a Villanova sull’Arda causa pesanti disagi al traffico stradale, in particolare ai pendolari che ogni giorno percorrono la strada provinciale 588R dei Due Ponti, che collega Castelvetro Piacentino a Fidenza, dove si innesta nella via Emilia”. La situazione è evidenziata da Luca Quintavalla, consigliere regionale del Partito Democratico, che ha depositato un’interrogazione a risposta scritta per chiedere alla Giunta della Regione Emilia-Romagna di sollecitare Rfi, gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, affinché riveda la gestione dei passaggi a livello nella Bassa Piacentina.

La linea ferroviaria

La linea è interessata da un intenso traffico merci, convogli particolarmente lunghi e lenti, con conseguenti interruzioni della viabilità in corrispondenza dei passaggi a livello. La soluzione, secondo il consigliere piacentino, potrebbe essere una revisione della gestione di questi passaggi.

“In occasione degli scambi di treni sulla linea – sottolinea Quintavalla – il passaggio a livello di via Repubblica, adiacente alla stazione ferroviaria, viene chiuso all’arrivo del primo treno e non viene riaperto sino al termine dello scambio, e quindi fino al completo transito dei treni nelle due direzioni, indipendentemente da eventuali intervalli tra l’arrivo dei diversi treni in stazione. In questo modo, la durata della chiusura raggiunge non di rado i 30 minuti. Inoltre, sono state registrate chiusure dei passaggi a livello a cui non corrispondono passaggi di treni, a conferma del fatto che i disagi sono in buona parte da attribuire alle modalità di gestione dei passaggi”.

L’interrogazione

Nell’interrogazione, Quintavalla chiede inoltre che il Comune di Villanova sull’Arda, che raccoglie regolarmente segnalazioni e lamentele legate alla situazione descritta, venga informato sul numero dei treni e sugli orari dei transiti. I passaggi a livello sulla linea Cremona-Fidenza nel comune di Villanova sono nove, la linea è a binario singolo e prevede il punto di scambio tra i treni provenienti dalle due diverse direzioni presso la stazione di Villanova, vicino all’abitato e in corrispondenza con l’attraversamento della strada provinciale dei Due Ponti.

“Nel 2018 – ricorda Quintavalla – Rfi ha realizzato sulla linea importanti lavori di riqualificazione, con il rinnovo di binari e traversine e il consolidamento della massicciata. Nel novero di tali lavori non risulta, tuttavia, l’aggiornamento dei sistemi di controllo dei passaggi a livello nel territorio di Villanova, dove il traffico merci è andato via via aumentando”.

A marzo 2025, Rfi ha finalmente annunciato l’avvio dei lavori per l’eliminazione di tre dei nove passaggi a livello presenti sul territorio di Villanova (via Stradelli a Mattina di Cignano, via Picasso Ratto a Soarza e via Repubblica nei pressi della stazione ferroviaria), oltre alla realizzazione di una viabilità alternativa tra San Giuliano di Castelvetro e Villanova stessa.

“Si tratta di un progetto per il quale, quando ero Sindaco di Castelvetro e Consigliere Provinciale, mi ero impegnato personalmente al fine di ottenerne il finanziamento: la durata era prevista in due anni, con termine fissato a febbraio 2027. Tuttavia – evidenzia Quintavalla – ad eccezione dei lavori preliminari di ricerca degli ordigni bellici, ad oggi i cantieri non risultano avviati. L’esecuzione dei lavori sarebbe stata più volte rinviata a causa di ripetuti subentri e cambi nei responsabili indicati da Rfi. Con la mia interrogazione intendo chiedere alla Giunta di sollecitare RFI affinché i lavori trovino rapidamente piena attuazione per arrivare prima possibile ai risultati attesi”.

