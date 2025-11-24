Scuola primaria di Quarto, open day sabato 29 novembre

La scuola primaria “Ilaria Alpi” di Quarto, frazione di Gossolengo, apre le proprie porte alla cittadinanza per l’open day. Appuntamento sabato 29 novembre, proprio all’interno del plesso scolastico di via Calciati 8. Nel corso della mattina, dalle 10 alle 12, le famiglie potranno visitare l’istituto, conoscere l’offerta formativa e informarsi sulle proposte didattiche.

Per i visitatori “più piccoli” saranno organizzati laboratori di vario tipo, mentre alcuni docenti saranno a disposizione dei genitori per illustrare il metodo di lavoro e i progetti didattici della scuola. Saranno presenti anche alcuni genitori di alunni già iscritti, pronti a raccontare la propria esperienza e a fornire indicazioni pratiche. La mattinata si concluderà con un piacevole aperitivo.

Un modo per conoscere da vicino una realtà che nel corso degli anni ha dimostrato di essere un vivace e prezioso luogo di crescita e di formazione per i bambini della frazione e delle zone limitrofe (vero fiore all’occhiello in tema di istruzione): una scuola accogliente, con personale attento, appassionato e professionale.

