Passaggio a livello di località Caserma, incontro in prefettura dopo il blitz di Capitan Ventosa: “RFI pronta allo studio per realizzare opere sostitutive”

Nella mattinata odierna, 25 ottobre 2022, convocato dal Prefetto, si è tenuto un incontro volto all’individuazione delle possibili soluzioni ai disagi legati ai tempi di chiusura dei passaggi a livello nei territori di Rottofreno, Sarmato e Calendasco. L’incontro segue l’arrivo del tg satirico Striscia la Notizia sul territorio, chiamata nella persona di Capitan Ventosa proprio dai residenti che si dicono esasperati dai lunghi tempi d’attesa.

All’incontro hanno partecipato i Sindaci dei comuni coinvolti e i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS).

All’esito dell’incontro Rete Ferroviaria Italiana ha rappresentato che “avvierà, entro la fine di quest’anno, la conferenza dei servizi propedeutica alla realizzazione delle opere sostitutive dei quattro passaggi a livello compresi fra le stazioni di Sarmato e Rottofreno.

Consapevole della necessità di dare anche risposte immediate ai cittadini dei comuni interessati, RFI presenterà entro due settimane uno studio per quantificare i benefici della chiusura anticipata di uno dei quattro passaggi a livello (quello al km 82+324, sulla via Cantacucco in comune di Rottofreno) e per consentire da subito una prima riduzione dei tempi di chiusura delle barriere al passaggio dei treni diretti verso Piacenza, con diminuzione dei tempi di attesa da parte delle auto. Tale operazione richiede la realizzazione di un primo stralcio di nuova viabilità nel comune di Rottofreno, la cui sindaca ha dato disponibilità ad una verifica dei tempi di ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Benefici sono attesi anche dalla fine della prima fase dei lavori di consolidamento e restauro della stazione di Sarmato, prevista alla fine del primo semestre 2023. A partire da tale data dovrebbe essere infatti possibile eliminare il rallentamento precauzionale della velocità dei treni in transito dalla stazione con effetti positivi sui tempi di chiusura dei passaggi a livello.”

RFIha fatto altresì presente che “sarà prestata la massima attenzione ai tempi di chiusura dei 4 passaggi a livello fra Sarmato e Rottofreno in caso di circolazione perturbata, quando lo stop al traffico stradale supera la normale durata della chiusura delle barriere. Da parte di RFI e amministrazioni comunali saranno effettuati monitoraggi per verificare l’efficacia nel tempo di tali provvedimenti.”