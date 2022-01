Passante investito la notte di Natale in via Patrioti, individuato il conducente

Si concludono le indagini sull’incidente di viale Patrioti la sera di Natale un 41enne di origine indiana era stato investito mentre stava attraversando le strisce pedonali da una vettura il cui conducente non si era fermato a soccorrere l’uomo. Gli agenti della Polizia Locale avevano identificato l’auto pirata – ritrovata poi parcheggiata non lontano da piazzale Libertà – e quindi individuato il proprietario, che però non era certo che fosse alla guida della vettura al momento del sinistro. Ebbene, ora la polizia locale avrebbe individuato un piacentino di 50 anni come possibile responsabile: la sua posizione è al vaglio.