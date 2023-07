In un mese revocate sei patenti e 48 sospese. Spaccio di droga: 36 denunce

Proseguono i servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, disposti dal Prefetto Daniella Lupo nell’ambito del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel mese di giugno

Nel mese di giugno 2023 le Forze dell’Ordine hanno effettuato 13 servizi straordinari di controllo del territorio, in concorso con le Specialità, che hanno riguardato – nel Capoluogo – le zone di via Emilia Pavese, via Emilia Parmense, viale Sant’Ambrogio, via IV Novembre, via Colombo e via Landi, servizi antidroga anche con l’ausilio delle unità cinofile presso istituti scolastici, l’area della Stazione ferroviaria, i Giardini Margherita e le aree abbandonate a ridosso di via Nino Bixio.

Dal 30 marzo al 30 giugno

In particolare dal 30 marzo 2023 al 30 giugno 2023 la Questura con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, insieme all’Ispettorato del Lavoro, Ausl, Polizia Locale e Vigili del Fuoco ha condotto 4 servizi straordinari rivolti a verifiche nei confronti di 14 esercizi commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande, ai luoghi di aggregazione (discoteche, bar/tabacchi, sale giochi e slot, luna park) e agli avventori, nel corso dei quali sono state rilevate violazioni alla normativa amministrativa, sanitaria, antincendio e alla sicurezza nei luoghi di lavoro che hanno comportato tra gli altri l’emanazione di 8 provvedimenti di sospensione dell’attività e uno di chiusura

Di seguito i risultati conseguiti nel mese di giugno 2023

1.621 controlli nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi giudiziari;

362 violazioni del Codice della Strada rilevate: tra le quali n. 174 dell’art. 142 (violazioni limiti di velocità), n. 51 dell’art. 172 (mancato utilizzo cinture di sicurezza), n. 30 dell’art. 80 (omessa revisione periodica veicolo), n. 12 dell’art. 173 (utilizzo del cellulare alla guida);

36 denunce ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90 (spaccio di sostanze stupefacenti);

50 segnalazioni ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 309/90 (detenzione di sostanze stupefacenti);

26 patenti ritirate;

13 sequestri di veicoli;

18 carte di circolazione ritirate.

70 incidenti stradali rilevati;

Nello stesso periodo l’Ufficio Patenti della Prefettura ha emanato complessivamente 48 provvedimenti di sospensione e 6 di revoca, di cui rispettivamente 4 e 4 ai sensi dell’art. 224 in esecuzione di sentenza o decreto penale di condanna.

Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha effettuato 26 colloqui, emanando 26 provvedimenti sanzionatori di cui 8 ammonizioni per prima segnalazione.