Finisce il sogno-ripescaggio, Piacenza calcio destinato a giocare la Serie D

Come riportano i colleghi di SportPiacenza, si spengono definitivamente le speranze del Piacenza calcio di partecipare alla prossima Serie C tramite i ripescaggi. Il Consiglio Federale della Figc ha bocciato le domande di Siena e Reggina (Serie B), ma ha accettato quella del Lecco. A questo punto per il meccanismo dei ripescaggi al posto del Siena subentra la prima avente diritto, cioè la squadra U23 dell’Atalanta, al posto della Reggina in B sarà ripescata una tra Brescia e Perugia, che lasciano quindi un posto vacante in C che spetta da regolamento alla migliore dei playoff di Serie D. Il Lecco è stato ammesso in B, quindi non libera alcun posto in C e il Piacenza calcio rimane dunque fermo al palo. Ora la palla passa al Collegio del Coni del prossimo 21 luglio ma, difficilemente, saranno ribaltate queste decisioni.