Patrizia Barbieri presenta la propria lista: “Persone che mirano alla concretezza, provenienti da tanti settori diversi” – AUDIO

“Ci sono rappresentanti di tanti mondi e tanti settori, tutti molto motivati e tutti con la convinzione e l’entusiasmo di poter fare qualcosa e dare un grande contributo. Sono molto motivati e quindi sono le persone che piacciono a me: quelle che mirano alla concretezza, a dare risposte. E’ una bella squadra, sono molto contenta, trasmettono tanta energia anche a me ed è un fattore molto positivo”.

Con queste parole l’attuale sindaco Patrizia Barbieri, in corsa per la riconferma alle prossime elezioni, commenta la lista che la supporterà in questa campagna elettorale. Lo schieramento, come noto, vede Barbieri affiancata a Massimo Trespidi con la lista “Trespidi con Liberi”: 14 sono i candidati espressi dall’attuale consigliere comunale.

Di seguito la lista.