Paura per una bambina di nove anni, investita da un’auto in via Grandi. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per la bimba. I fatti sono accaduti in via Grandi, intorno alle 17 di oggi. La piccola, secondo una prima ricostruzione, avrebbe attraversato la strada all’improvviso venendo urtata da un’auto. Fortunatamente la ragazzina sarebbe stata colpita da uno degli specchietti retrovisori riportando solo qualche lesione non grave. I soccorsi hanno trasportato la piccola al pronto soccorso.