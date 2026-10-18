Pavonese – Fiorenzuola 2-1, Villa: “L’espulsione del portiere ci ha tagliato le gambe” AUDIO

18 Ottobre 2026 Andrea Crosali Calcio, Calcio dilettanti, Sport
Pavonese Fiorenzuola , Villa AUDIO

Domenica amara per i rossoneri, ribaltati dalla Pavonese per 2-1 dopo un ottimo primo tempo. I valdardesi, schierati con il 3-5-2 passano dopo appena 12′. Dopo il primo corner è importante lo stacco di Gallo per il colpo di testa dell’1-0. Gli ospiti danno la sensazione di poter raddoppiare e di avere in mano la partita, ma al 41′ arriva la prima doccia fredda: il pareggio dei padroni di casa con Bettegazzi. In avvio di ripresa la Pavonese, al secondo tiro in porta, ribalta la partita. Una conclusione da grande distanza di Gogna che trafigge Libertazzi. I rossoneri provano a reagire, ma al 57′ lo stesso Libertazzi viene espulso per fallo da ultimo uomo ai danni dell’attaccante dei locali.

Le parole di mister Villa ai microfoni di Radio Sound: “Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, ma non è bastato. Il rosso al portiere ci ha un po’ tagliato le gambe”

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