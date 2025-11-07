Pediatri di famiglia nel Distretto di Levante: dal 14 novembre importanti novità

Nei prossimi giorni, e in particolare dal 14 novembre, sono previste alcune novità riguardanti l’assistenza pediatrica nel Distretto di Levante.
Nuovo pediatra a Podenzano
A Podenzano prende servizio Francesco Sogni, pediatra proveniente dall’ambito ospedaliero. Il professionista sarà operativo dal 14 novembre in un ambulatorio situato all’interno della Casa della Comunità (via Dante Alighieri 18-20).
Riorganizzazione dell’attività di Grazia Scibilia
Sempre dal 14 novembre, Grazia Scibilia chiude l’ambulatorio di Podenzano, mantenendo attiva esclusivamente la sede di Pontenure, in via Eugenio Montale 11.
Pontenure: cessazione dell’incarico provvisorio
A Pontenure, dalla stessa data, decade l’incarico provvisorio di Valeria Piscopiello. Nelle prossime ore, le famiglie dei bambini attualmente seguiti (oltre 650 assistiti) riceveranno una comunicazione che invita a individuare un nuovo pediatra di riferimento all’interno del Distretto di Levante, tra i professionisti con disponibilità di posti.
Pediatri con disponibilità nel Distretto di Levante
- Luciana Abate (Fiorenzuola)
- Monica Corna (San Giorgio)
- Nicola Mattia Decarolis (Cadeo)
- Gianmarco Ferro (Carpaneto e Pontedellolio)
- Claudia Lattanzi – sostituita da Isabella Cremonini (Castellarquato e Lugagnano)
- Claudio Marenghi (Monticelli)
- Sara Scavone (Cortemaggiore)
- Francesco Sogni (dal 14/11 a Podenzano)
- Martina Soliani (Castelvetro e Monticelli)
Come individuare il nuovo pediatra
I genitori possono procedere attraverso diversi canali:
– Portale dedicato https://gp.ausl.pc.it/pratica-selmd
Permette di scegliere o modificare online il medico o pediatra di famiglia, senza recarsi allo sportello.
– Fascicolo sanitario elettronico (FSE)
La scelta può essere effettuata anche tramite il proprio FSE, da remoto.
– Sportelli Cup
È possibile rivolgersi agli Sportelli Unici Cup della rete provinciale.
Elenco completo su: https://www.ausl.pc.it/it/strutture-e-territorio/dove-siamo/sportelli-unici-cup