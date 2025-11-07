Pediatri di famiglia nel Distretto di Levante: dal 14 novembre importanti novità

Medici di famiglia
Nei prossimi giorni, e in particolare dal 14 novembre, sono previste alcune novità riguardanti l’assistenza pediatrica nel Distretto di Levante.

Nuovo pediatra a Podenzano

Podenzano prende servizio Francesco Sogni, pediatra proveniente dall’ambito ospedaliero.  Il professionista sarà operativo dal 14 novembre in un ambulatorio situato all’interno della Casa della Comunità (via Dante Alighieri 18-20).

Riorganizzazione dell’attività di Grazia Scibilia

Sempre dal 14 novembreGrazia Scibilia chiude l’ambulatorio di Podenzano, mantenendo attiva esclusivamente la sede di Pontenure, in via Eugenio Montale 11

Pontenure: cessazione dell’incarico provvisorio 

A Pontenure, dalla stessa data, decade l’incarico provvisorio di Valeria Piscopiello. Nelle prossime ore, le famiglie dei bambini attualmente seguiti (oltre 650 assistiti) riceveranno una comunicazione che invita a individuare un nuovo pediatra di riferimento all’interno del Distretto di Levante, tra i professionisti con disponibilità di posti.

Pediatri con disponibilità nel Distretto di Levante 

  • Luciana Abate (Fiorenzuola)
  • Monica Corna (San Giorgio)
  • Nicola Mattia Decarolis (Cadeo)
  • Gianmarco Ferro (Carpaneto e Pontedellolio)
  • Claudia Lattanzi – sostituita da Isabella Cremonini (Castellarquato e Lugagnano)
  • Claudio Marenghi (Monticelli)
  • Sara Scavone (Cortemaggiore)
  • Francesco Sogni (dal 14/11 a Podenzano)
  • Martina Soliani (Castelvetro e Monticelli)

Come individuare il nuovo pediatra

I genitori possono procedere attraverso diversi canali:

– Portale dedicato https://gp.ausl.pc.it/pratica-selmd

Permette di scegliere o modificare online il medico o pediatra di famiglia, senza recarsi allo sportello.

– Fascicolo sanitario elettronico (FSE)

La scelta può essere effettuata anche tramite il proprio FSE, da remoto.

– Sportelli Cup
È possibile rivolgersi agli Sportelli Unici Cup della rete provinciale.

Elenco completo su: https://www.ausl.pc.it/it/strutture-e-territorio/dove-siamo/sportelli-unici-cup

