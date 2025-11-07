Val Trebbia, reati in calo del 7,7 per cento. I sindaci al prefetto: “Supporto nelle interlocuzioni con Anas per la sicurezza stradale”

Nella mattinata di ieri, 6 novembre 2025, presso la sala consiliare del Comune di Bobbio si è tenuta la prima seduta di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in modalità “itinerante”, promossa dal Prefetto Patrizia Palmisani, come già preannunciato al momento del proprio insediamento, per una più efficace azione di ascolto del territorio provinciale attraverso la suddivisione dello stesso in aree geografiche omogenee.

L’incontro

All’incontro odierno, dedicato ai Comuni della Val Trebbia e parte della Val Luretta, presieduto dal Prefetto, hanno partecipato il Questore, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Comandante della Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Bobbio, il Presidente della Provincia, i Sindaci di Bobbio, Coli, Gazzola, Piozzano, Rivergaro e Zerba, i vicesindaci di Corte Brugnatella, Gossolengo e Ottone e l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Travo.

Crimini in calo

Per quanto attiene l’andamento della delittuosità negli undici comuni attenzionati l’anno 2024 rispetto all’anno 2023 ha fatto registrare una diminuzione del totale dei reati denunciati da 438 a 404, pari al -7,74%, dato in linea con il trend provinciale.

Sono stati altresì illustrati, fra gli altri, i risultati ottenuti dai servizi ordinari e straordinari di prevenzione e controllo espletati dal 1° gennaio al 31 ottobre 2025 dalla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Bobbio, per mezzo delle articolazioni dipendenti (9 Stazioni e Nucleo Operativo RM): svolti n. 3.608 servizi preventivi, nel cui ambito sono stati effettuati n. 21.039 controlli, che hanno interessato n. 26.290 persone e n. 18.872 veicoli.

Collaborazione fondamentale

Il Prefetto ha richiamato l’attenzione sul principio della leale collaborazione interistituzionale quale elemento essenziale per raggiungere l’obiettivo comune di preservare le condizioni di vivibilità del territorio, attraverso il contributo di tutti i soggetti interessati, invitando tra l’altro i Sindaci a valutare l’opportunità di siglare le intese per la regolamentazione dell’attività dei gruppi di vicinato, ove già esistenti, per un loro qualificato collegamento con le Forze dell’Ordine.

I Sindaci, nell’esprimere profondo apprezzamento per l’importante occasione di confronto e per l’operato quotidiano delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco, hanno confermato la piena disponibilità alla collaborazione sui diversi temi oggetto dell’incontro, rappresentando di non registrare particolari criticità attinenti l’ordine e sicurezza pubblica nell’ambito dei rispettivi territori anche sotto l’aspetto della percezione da parte dei cittadini.

I rapporti con Anas

Al contempo, i primi cittadini hanno chiesto invece di essere supportati nelle interlocuzioni con Anas S.p.A. per la condivisione di misure che possano migliorare la viabilità e, in particolare, la sicurezza della SS 45, nonché mirati servizi da parte delle Forze di Polizia soprattutto nel periodo estivo al fine di contrastare le condotte di guida pericolose.

Il Prefetto ha espresso la propria disponibilità ad approfondire la problematica, così sentita dai sindaci intervenuti, attraverso la convocazione di un incontro con i soggetti interessati.

Condivisa, infine, da tutti i partecipanti l’opportunità di dare continuità agli incontri tra rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato o della Guardia di Finanza e la cittadinanza sul tema del contrasto delle truffe agli anziani, attraverso la condivisione dei consigli utili per evitare i raggiri.

Nei prossimi mesi saranno organizzati ulteriori sedute del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in modalità itinerante che interesseranno i Comuni delle altre valli piacentine.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy