Pedofilia e pedopornografia, enti e istituzioni insieme: “Creare ambienti sicuri in tutti gli ambiti frequentati dai minori”

Il 5 maggio ricorre la Giornata nazionale contro la pedofilia e pedopornografia .

In concomitanza di essa si istituisce presso la Prefettura di Piacenza, nell’ambito della Conferenza Permanente, il tavolo territoriale di coordinamento per la promozione della tutela dei minori e degli adulti vulnerabili.

Gli obiettivi

Obiettivo del tavolo è la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso nei confronti di minori e adulti vulnerabili. Il tutto dando vita a reti di collaborazione tra istituzioni civili, scolastiche, ecclesiali, enti locali, forze dell’ordine e magistratura, associazioni sportive e di volontariato, al fine di promuovere un’alleanza sistemica di prevenzione, protezione e formazione tra i diversi contesti del territorio abitati dai minori e dagli adulti vulnerabili.

Azioni concrete contro pedofilia e pedopornografia

Primo impegno condiviso e assunto dagli enti e istituzioni aderenti al tavolo è quello di promuovere nei prossimi mesi progetti formativi destinati a tutti gli adulti che in ragione della responsabilità educativa, giuridica, sociale, sportiva, ecclesiale operano con minori e adulti vulnerabili, nelle varie realtà del territorio.

“Si intende cosi rendere concreta ed efficace la diffusione di una rinnovata cultura della tutela e la creazione di ambienti sicuri, ovunque e per tutti, secondo una prospettiva di intervento globale, propositiva e proattiva”, spiega la Prefettura.

Chi aderisce

Aderiscono al tavolo, promosso da Prefettura e Diocesi di Piacenza-Bobbio, Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri, Comando Provinciale della Guardia di Finanza, Procura della Repubblica, la Procura presso il Tribunale per i minorenni, Coni, Ausl, Ufficio scolastico provinciale, enti locali, associazioni di volontariato e altre forme associative della società civile.

Il Vescovo Monsignor Adriano Cevolotto “Il tavolo avviato è una sfida che richiama i contesti in cui i minori vivono oggi, le istituzioni, a ritrovare la propria responsabilità per promuovere ambienti sicuri in una rinnovata alleanza educativa e sociale che mette al centro la cura dei minori e degli adulti vulnerabili. Siamo chiamati a costruire con e per le nuove generazioni legami e non legacci, il cui bene non è dato da una singola dimensione o realtà dell’esistenza, ma da un tessuto relazionale nel suo complesso.”;

Il Prefetto Daniela Lupo “Nello spirito della legge n. 41/2009, questa giornata nazionale di sensibilizzazione genera nella Provincia di Piacenza un’attività permanente e non episodica di collaborazione in una rete istituzionale e sociale, tesa a potenziare e consolidare la cultura e la pratica della tutela vigile e solidale dei minori e degli adulti più fragili”.