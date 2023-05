Serie B – La Bakery Piacenza viaggia verso Imola per l’ultima di campionato – AUDIO

“Nel nostro girone c’è un equilibrio totale, le posizioni dalla settima all’undicesima si decideranno tutte negli ultimi 40 minuti. Da questo punto di vista la partita con Imola è importantissima per noi, perché un’eventuale sconfitta ci condannerebbe ai playoff contro l’undicesima: una sfida senza garanzie. Noi vogliamo vincere per due motivi: guadagnare ulteriore fiducia e chiudere al quinto posto”. Sono queste le parole di Mattia Coltro alla vigilia di Virtus Imola-Bakery Piacenza, match valido per l’ultima giornata di regular season in programma domenica alle ore 18:00 al PalaRuggi. I biancorossi, in questo momento, sono sesti in classifica, ma con una vittoria chiuderebbero la stagione al quinto posto e affronterebbero Matelica nello spareggio playoff per mantenere la categoria (o, per dirla con altre parole, guadagnare l’accesso in B d’Elite: leggi qui il regolamento.)

Il punto sulla Virtus Imola

La truppa di coach Regazzi è ottava e cavalca un momento molto positivo, caratterizzato da quattro vittorie consecutive. Il PalaRuggi, domenica pomeriggio, sarà interamente ricoperto di bandiere giallonere per caricare una formazione che sogna il sorpasso su Ancona e la conquista del settimo posto, fondamentale per avere un accoppiamento più comodo nei playoff.

I giocatori da tenere d’occhio sono Luca Galassi e Borislav Mladenov, il play e il centro, entrambi capaci di superare i 15 punti di media in stagione, ma anche Jacopo Aglio (11.6pts con il 45% da tre) e Francesco Magagnoli (9.9pts con 4.6rebs) possono creare parecchi grattacapi. Più in generale, Imola è una squadra molto equilibrata, che attacca bene e difende bene, per cui Piacenza dovrà stare particolarmente concentrata.

Le parole di Mattia Coltro, playmaker della Bakery Piacenza