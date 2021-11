Per la Conad Alsenese missione-derby contro Gossolengo

Un derby per provare a sbloccarsi. In serie B1 femminile, la Conad Alsenese cerca i primi punti dell’anno nella sfida tutta piacentina in programma sabato alle 21 ad Alseno contro il Fumara MioVolley Gossolengo nella quarta giornata del girone D. A distanza di un anno, ritorna il match provinciale in terza serie, con le due squadre che si erano già affrontate nella scorsa stagione (un successo per parte). La Conad è ancora ferma a quota zero punti, con un solo set all’attivo centrato all’esordio contro Imola, poi i due ko per 3-0 contro Montale e Cremona. In casa gialloblù, a presentare la partita è Giacomo Rigoni, vice di Enrico Mazzola e già in panchina nella scorsa stagione.

L’avversario

Il Fumara MioVolley è allenata da Andrea Codeluppi e in classifica ha 3 punti, frutto del colpo grosso casalingo contro l’Esperia Cremona. Per il resto, ko contro Montale e Tirabassi & Vezzali. Nelle fila di Gossolengo milita la centrale Stefania Guaschino, lo scorso anno alla Conad Alsenese. Giocatrice di punta della formazione, la schiacciatrice piacentina Chiara Scarabelli, classe 1993 e che in carriera vanta anche una Coppa Cev e i titoli Europei e Mondiali Juniores in maglia azzurra.

Classifica

Emilbronzo 2000 Montale 9, Csi Clai Imola, Elettromeccanica Angelini 7, Esperia Cremona, Tirabassi & Vezzali 6, Fos Wimore Centro Volley Reggiano 5, Volley 2001 Garlasco, Bleuline Forlì 4, Csv-Ra.Ma. Ostiano, Fumara Miovolley Gossolengo 3, Conad Alsenese, Certosa Volley 0.

Diretta

La partita tra Conad Alsenese e Fumara Miovolley sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Pallavolo Alsenese.