La Conad Alsenese non si sblocca: ko anche a Cremona (3-0)

Non si sblocca la Conad Alsenese, che a Cremona incassa la terza sconfitta stagionale (la seconda consecutiva per 3-0) contro l’Esperia in altrettanti incontri disputati nel girone D di serie B1 femminile. Come sabato scorso, la squadra di Enrico Mazzola si trovava di fronte un avversario di spessore, costruito per provare a centrare il salto di categoria, ma al di là dei meriti avversari, le gialloblù hanno faticato a esprimere la propria pallavolo e hanno incassato un netto passo falso, senza mai riuscire a riaprire le sorti dell’incontro, chiuso dalle padrone di casa in 72 minuti. Così, la Conad resta ancorata a quota zero punti in classifica, con un solo set all’attivo, centrato all’esordio in casa contro Imola.

Nella città del Torrazzo, la squadra di Mazzola ha vissuto una serata difficile soprattutto in ricezione: dalla linea dei nove metri l’Esperia ha trovato 9 ace e una pressione costante, con il primo tocco di Alseno spesso in difficoltà (come testimoniato dalle statistiche con il 32% di positività) e di conseguenza con un attacco poco efficace (27% di positività). I lampi migliori della Conad sono arrivati con la battuta nel secondo parziale e nel complesso con il muro (11block), ma nel complesso Cremona ha quasi sempre tenuto in mano le redini del gioco. Coach Mazzola ha tentato di invertire il trend dell’incontro mischiando le carte in sestetto inserendo prima Lago in posto quattro per Tosi (dal secondo set) e poi Fava per Guccione al centro (nella terza frazione), oltre a chiamare in causa tutte le effettive, ma non è bastato per evitare il 3-0.

ESPERIA CREMONA-CONAD ALSENESE 3-0

(25- 14, 25-20, 25-19)

ESPERIA CREMONA: Frugoni 8, Arcuri 4, Coppi 11, Brandini 13, Lodi 12, Pionelli 11, Zampedri (L), Pedretti, Rizzieri. N.e.: Ravera, Crestin, Martino. All.: Magri

CONAD ALSENESE: Tosi 1, Guccione 4, Romanin, Cornelli 4, Diomede 4, Gobbi 9, Toffanin (L), Poggi, Fava 4, Lago 8, Zagni, Sesenna 3. All.: Mazzola