La mostra “Per ringraziare un’amica” dedicata all’Associazione Alzheimer Piacenza, inaugurazione il 7 febbraio – AUDIO

Sabato 7 febbraio, dalle ore 17 alle 20, è prevista l’inaugurazione della mostra “Per ringraziare un’amica” all’Associazione Culturale Galleria delle Visioni in via Cittadella 34 a Piacenza. L’esposizione ha l’obiettivo di sostenere l’Associazione Alzheimer Piacenza.

La mostra – commenta il nostro scultore Giuseppe Tirelli tra gli organizzatori dell’evento – già il titolo lo dice, nasce proprio con l’intento di ringraziare questa amica, l’Associazione piacentina sull’Alzheimer, promossa da Andrea Gelati e portata avanti da 30 anni per dare sostegno ai malati e ai loro familiari. L’idea dunque è proprio quella di fare un omaggio a questa realtà così importante e sostenerla attraverso la vendita delle nostre opere.

Si potranno ammirare le opere degli artisti Alberto Gallerati, Franco Chiarani, Enrico Caccialanza, Claudio Magrassi, Matteo Nannini, Paolo Quaresima, Doriano Scazzosi, Alberto Bertoldi, Giuseppe Tirelli e Marco Manzella.

Giuseppe Tirelli è uno scultore piacentino molto conosciuto e apprezzato. E’ vice presidente dell’Associazione Galleria delle Visioni con sede a Piacenza via Cittadella 34.

Ci sono alcune opere che abbiamo fatto specificamente per questo evento. Sono piccole opere perché contiamo anche di venderle per poter sostenere l’associazione. E’ prevista la partecipazione di artisti che normalmente collaborano con la Galleria delle Visioni, che abbiamo promosso noi 15 anni fa e che si occupa di arte figurativa. Quindi gli artisti che collaborano, importanti nell’ambito della figurazione nazionale e alcuni anche a livello internazionale, daranno anche loro il loro contributo nell’esposizione ed eventualmente anche dal punto di vista economico se si riuscirà a raggiungere qualche risultato. Noi ci speriamo, ci contiamo.

La mostra, a ingresso libero, resterà aperta fino al 28 febbraio 2026 tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19

(tranne il giovedì e la domenica). Inaugurazione sabato 7 febbraio dalle 17 alle 20 con l’aperitivo con i vini offerti dalla cantina Luretta.

