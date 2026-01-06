Perde il controllo del furgone e si ribalta nel canale, grave un uomo nei pressi di Chiavenna – FOTO

Esce di strada col furgone, grave un uomo. I fatti sono accaduti questa mattina nei pressi di Chiavenna, nel comune di Cadeo. Un uomo stava viaggiando al volante di un furgone lungo Strada della Chiusa. Improvvisamente, per motivi da chiarire, l’uomo ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato all’interno di un canale adiacente alla carreggiata.

Il conducente è rimasto ferito e ha riportato diverse fratture. Sul posto è intervenuto il 118 che ha allertato l’eliambulanza proveniente da Bologna.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno aiutato il conducente a lasciare l’abitacolo. Delicate anche le operazioni di recupero del mezzo incidentato con l’ausilio dell’autogru.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy