Perde il controllo del furgone e si ribalta nel canale, grave un uomo nei pressi di Chiavenna – FOTO

Esce di strada col furgone, grave un uomo. I fatti sono accaduti questa mattina nei pressi di Chiavenna, nel comune di Cadeo. Un uomo stava viaggiando al volante di un furgone lungo Strada della Chiusa. Improvvisamente, per motivi da chiarire, l’uomo ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato all’interno di un canale adiacente alla carreggiata.
Il conducente è rimasto ferito e ha riportato diverse fratture. Sul posto è intervenuto il 118 che ha allertato l’eliambulanza proveniente da Bologna.
Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno aiutato il conducente a lasciare l’abitacolo. Delicate anche le operazioni di recupero del mezzo incidentato con l’ausilio dell’autogru.