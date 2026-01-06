Colpo grosso in gioielleria, bottino da oltre 100 mila euro: ladri in azione nella notte, indagini in corso

Colpo grosso in gioielleria, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. Una banda di ladri ha preso di mira la Gioielleria del Duomo in via Legnano, in pieno centro storico. Il bottino è ancora da quantificare con precisione ma parrebbe aggirarsi intorno ai 100mila euro. I malviventi hanno messo le mani su borse e accessori firmati, gioielli e oggetti preziosi.

Secondo le prime risultanze, i ladri sarebbero entrati in azione intorno alla mezzanotte. Sono riusciti a forzare l’inferriata per poi entrare nel negozio. Nonostante l’antifurto sia scattato regolarmente, i ladri sono riusciti a portare a termine il colpo per poi fuggire con la refurtiva: tutto lascerebbe pensare, dunque, a una banda di professionisti.

Sono ora in corso le indagini, con rilievi della polizia scientifica e analisi dei filmati di videosorveglianza.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy