Colpo grosso in gioielleria, bottino da oltre 100 mila euro: ladri in azione nella notte, indagini in corso

Colpo grosso in gioielleria, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. Una banda di ladri ha preso di mira la Gioielleria del Duomo in via Legnano, in pieno centro storico. Il bottino è ancora da quantificare con precisione ma parrebbe aggirarsi intorno ai 100mila euro. I malviventi hanno messo le mani su borse e accessori firmati, gioielli e oggetti preziosi.
Secondo le prime risultanze, i ladri sarebbero entrati in azione intorno alla mezzanotte. Sono riusciti a forzare l’inferriata per poi entrare nel negozio. Nonostante l’antifurto sia scattato regolarmente, i ladri sono riusciti a portare a termine il colpo per poi fuggire con la refurtiva: tutto lascerebbe pensare, dunque, a una banda di professionisti.
Sono ora in corso le indagini, con rilievi della polizia scientifica e analisi dei filmati di videosorveglianza.