Perde il controllo della bicicletta e si schianta contro la parete rocciosa, 19enne ferito a Rallio

Perde il controllo della bicicletta e si schianta contro la parete rocciosa. Sono gravi le condizioni di un ragazzo di 19 anni, trasportato in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. I fatti sono accaduti questo pomeriggio. Il giovane stava pedalando lungo la strada che da località Rallio di Rivergaro si collega alla Statale 45.

Per motivi da chiarire il 19 ha perso il controllo della bicicletta e dopo aver sbandato si sarebbe schiantato contro la massicciata a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118: considerate le ferite riportate, i sanitari hanno optato per il trasporto in elicottero al Maggiore di Parma. Sul posto per i rilievi del caso la polizia locale. Il 19enne, fortunatamente, non sarebbe comunque in pericolo di vita.