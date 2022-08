900 Anni della Cattedrale di Piacenza, eventi fino al 15 agosto 2022

Venerdì 12 agosto alle ore 18 nella prestigiosa cornice del Museo Kronos, torna l’appuntamento con Un’opera al mese.

Direttamente dal caveau del Museo Collezione Mazzolini di Bobbio, sarà possibile infatti ammirare più da vicino, il quadro realizzato da Carlo Prada (1884-1960), Bagnanti. Divenuto celebre per le vedute paesistiche in particolare quelle liguri a lui tanto care, Prada si dimostra abile nel trasporre sulla tela la dolce brezza mediterranea che si respira in ogni stagione dell’anno, rendendo viva hic et nunc ogni sua opera.

Ma c’è di più: un profondo e stretto legame lo unisce alla città di Bergamo e al pittore Aligi Sassu. Curiosi di conoscerne la storia? Vi aspettiamo…

I due musei camminano quindi insieme per creare un dialogo comune: in tempi difficili, dove l’uomo sembra aver dimenticato la ragione e l’importanza del dialogo con i suoi simili, l’arte annulla le distanze.

Numero posti limitato, prenotazione consigliata all’indirizzo cattedralepiacenza@gmail.com oppure al recapito telefonico 331.4606435.

13 agosto

Quest’estate Museo Collezione Mazzolini partecipa al ricco calendario delle iniziative culturali e ricreative promosse dal comune di Bobbio, offrendo la rassegna MCM ESTATE – Weekend d’estate in Collezione, serate culturali dedicate al teatro, alla musica e soprattutto all’arte, nei bellissimi spazi dell’ex Monastero di San Colombano.

Sabato 13 agosto 2022 alle ore 18.30 l’appuntamento è con Vite da Collezione, visita guidata alla scoperta di aneddoti, racconti di vita e di amicizia di alcuni autori della Collezione. A seguire aperitivo.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

info@cooltour.it

340 5492188.

15 agosto

Lunedì 15 agosto 2022, Kronos – Museo della Cattedrale e la salita alla cupola del Guercino, saranno aperti per accogliere i visitatori nei seguenti orari:

Dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso alle ore 17.30)

Salite alla Cupola accompagnati dal personale del museo e senza obbligo di prenotazione: 15, 16, 17

Per info e prenotazioni scrivere a cattedralepiacenza@gmail.com oppure chiamare il 331.4606435.

Lunedì 15 agosto 2022, in occasione di Ferragosto, Museo Collezione Mazzolini e Museo dell’Abbazia saranno aperti al pubblico e seguiranno gli orari domenicali:

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00 (ultimo ingresso alle 17.30), visita guidata alle ore 17.

Per info e prenotazioni:

info@cooltour.it

351 7221207 o direttamente presso la biglietteria.

Per tutto il mese di agosto il Museo dell’Abbazia e Museo Collezione Mazzolini saranno aperti anche dal Lunedì al Venerdì su prenotazione da effettuarsi direttamente presso l’Ufficio Turistico del Comune di Bobbio presso Piazza San Francesco, iat@comune.bobbio.pc.it 0523962815

Domenica 14 e lunedì 15 agosto 2022 visite guidate “Alla scoperta di Bobbio”. Passeggiata culturale alla scoperta dei principali monumenti di Bobbio.

Il ritrovo avverrà presso piazza San Francesco all’Ufficio Turistico del Comune di Bobbio.

Quota di partecipazione 8€.

Prenotazione obbligatoria al 351 7221207 oppure al 0523 962815.

La visita partirà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.