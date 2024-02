Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo della luce. I fatti sono accaduti nei pressi di Tuna di Gazzola. Un uomo si trovava al volante di una Fiat Punto quando, per motivi da chiarire, ha perso il controllo del mezzo . Dopo aver sbandato, il conducente si è schiantato contro un palo della luce. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la vettura danneggiata. Illeso l’uomo alla guida. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri.