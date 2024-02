Pontedellolio, scatta l’ordinanza anti-bivacco: “Aree da tutelare, qualcuno vorrebbe renderle terra di nessuno”

Ordinanza anti-bivacco a Pontedellolio, in particolare in corrispondenza di tre aree pubbliche. Un provvedimento che “si è reso necessario per tutelare le zone interessate e i rispettivi residenti, il patrimonio storico comunale e, per la sua fondamentale rilevanza, il buon andamento del Centro di aggregazione giovanile”. Scrive la giunta guidata dal sindaco Alessandro Chiesa.

L’ordinanza in sintesi

Dalle 22,30 alle 6,30 divieto di sostare a qualsiasi titolo in corrispondenza dei seguenti luoghi pubblici: area delle Fornaci, Fontanazzo e parco comunale.

Dalle 22,30 alle 6,30 divieto di accesso ai giardini pubblici di via Veneto

Dalle 6,30 alle 22,30 divieto di bivaccare, consumare alimenti e bevande, praticare giochi e stazionare con atteggiamenti molesti in corrispondenza dei seguenti luoghi pubblici: area delle Fornaci, Fontanazzo e parco comunale.

Questa, in estrema sintesi, l’ordinanza anti-bivacco emessa dal comune di Pontedellolio. A spiegare le motivazioni di questa scelta è stato il sindaco Alessandro Chiesa.

La nota del sindaco Alessandro Chiesa

“Lo strumento amministrativo adottato, conseguente ad una approfondita valutazione, si è reso necessario per tutelare le zone interessate e i rispettivi residenti, il patrimonio storico comunale e, per la sua fondamentale rilevanza, il buon andamento del Centro di aggregazione giovanile”.

“Fornaci, Fontanazzo e giardini pubblici sono infatti tra i luoghi più rappresentativi e di socializzazione della nostra comunità e, come tali, necessitano di essere adeguatamente tutelati rispetto a chi vorrebbe renderli “terre di nessuno” o peggio, con un impatto assolutamente negativo sulla vita delle persone e vanificando la preziosa opera compiuta in questi anni, tutt’ora in corso, per rilanciare Ponte dell’Olio ed il suo tessuto sociale e culturale: lo stesso Centro di aggregazione e il ripristino del Fontanazzo ad opera di volontari sono due tangibili esempi, così come entro fine aprile saranno recuperati pure il dipinto di Piazza Alpini e il Monumento dei Caduti”.

“L’ordinanza, salvo proroghe, resterà in vigore sino al 30 aprile. Informiamo inoltre la cittadinanza, per quanto attinente all’area delle Fornaci e non appena ricevuta l’autorizzazione della Soprintendenza, di aver programmato l’installazione entro tale data di un impianto fisso di videosorveglianza”.

“L’obiettivo, ovviamente, è ricreare le condizioni per revocare il provvedimento appena possibile, anche prima della sua scadenza naturale”.