Pesistica olimpica – Buoni risultati in Emilia per la Yama Arashi

Buoni risultati nei confini regionali per il settore di pesistica olimpica della Yama Arashi, in luce nei due turni di qualificazione Open a Bologna e a Modena.

In terra felsinea, otitmo esordio per Alessio Riboni (classe 2007), che ha firmato due record personali e conquistato la medaglia d’argento: 59 chilogrammi di strappo e 73 di slancio le sue due misure. Slancio fatale invece, per Massimo Dosi (Master 50), che si è fermato al bilanciere da 90 chili dopo aver superato lo strappo a quota 68.

Nel secondo turno di qualificazione di Modena, per la Yama Arashi è scesa in pedana Emanuela Amisani, categoria Master 50 che precedentemente si era guadagnata il pass per partecipare al campionato Europeo. Prima di affrontare la competizione continentale – in agenda a maggio in Albania – la Amisani ha voluto testare il proprio stato di forma al rientro alle competizioni.

Per Emanuela, una gara di rodaggio, con 46 chilogrammi di strappo e 63 chilogrammi di slancio, due prove superate entrambe nella prima prova. Personale migliorato, invece, per Massimo Dosi (Master 50), che a Modena disputava la terza gara della sua carriera. Per lui, 70 chilogrammi di strappo in terza prova e 93 di slancio in seconda, con cinque chilogrammi in più sul totale sollevato rispetto al suo precedente personale. Seconda gara, invece, per Alessio Riboni, portacolori della Yama Arashi al via nella classe Junior, che è riuscito a migliorare il suo totale grazie ai 63 chilogrammi di strappo e ai 76 di slancio.