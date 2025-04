Rugby – Omnia, i risultati del weekend: l’U16 dilaga, a farne le spese Brixia

Bella vittoria dei ragazzi di Bobille, Di Milito e Gorini, che sul campo di Piacenza sfoderano una bella prestazione nell’ultima partita del girone che li ha visti affrontare il Brixia. Da lodare l’atteggiamento degli ospiti, che con un uomo in meno hanno dato filo da torcere al XV di Omnia Rugby, soprattutto nel primo tempo, chiuso con uno scarto minimo.

Nel secondo tempo, tuttavia, dopo la “sveglia” data dall’allenatore, Omnia ha finalmente espresso un buon gioco, dilagando fino al 50 a 12 finale. Una bella chiusura per una stagione difficile ed impegnativa.

OMNIA RUGBY – Brixia 50-12

OMNIA RUGBY: Bianchi, Napoli, Gavardi, Marlieri (cap), Rankovic, Zanella, Pradelli, Ferrari (vcap), Gino Grillo, Casu, Pandelli, Rigolli, De Simone, Perini, Caronti. Entrati: Donati, Andolfi. Allenatore: Bobille

Marcatori Omnia: 3 mt Bianchi, 1 mt D’Antonio, Ferrari, Caronti, Napoli, Donati, 5 tr Zanella

L’U14 si impone sul campo di Vimercate

Un’altra buona prestazione corale di Omnia U14 che sabato scorso è riuscita ad imporsi sul campo di Vimercate. Nonostante alcune amnesie difensive la partita è sempre stata nelle mani dei ragazzi di Dameli che hanno saputo mettere a frutto il buon lavoro svolto in settimana sui punti d’incontro, garantendo un possesso palla pulito che gli ha permesso di imporre il proprio gioco sugli avversari che si sono dimostrati, nonostante tutti ostici in difesa ed estremamente cinici in attacco.

Un plauso speciale ad alcuni ragazzi che, nonostante gli infortuni, hanno voluto essere in campo per dare il loro contributo e supportare i compagni nell’ultima partita dei gironi. Adesso l’attenzione sarà tutta per la preparazione dei tornei che porteranno alla fine di questa splendida stazione.

Lambro Rugby ASD 3 – OMNIA 31-40

OMNIA RUGBY: Pattori (cap), Maccagni, Aspesi, Arisi, Reggi, Ravilli, Perazzoli, Repetti, Guglielmetti, Raggi, De Carolis, Arena. Entrati: Botti, Franchi,Bozzarelli, Bentivoglio, Valenti. Allenatore: Dameli

Marcatori Omnia: 3mt Pastorini, 3 mt Pattori, 2 tr Aspesi, 1 tr Maccagni, Pattori, Reggi