Peste suina e stop alla zona 3, il ministro Lollobrigida: “Risultato importante, Europa convinta da una strategia seria” – AUDIO

E’ di poche ore l’uscita di dieci comuni del Piacentino dalla zona di restrizione 3 per la peste suina africana, novità che consentirà a salumifici e allevamenti di uscire dalla zona di restrizione più rigida. Proprio oggi Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura Sovranità alimentare e delle Foreste, ha fatto tappa nella nostra provincia, partecipando a una tavola rotonda a San Giorgio: l’occasione era l’inaugurazione della nuova ala del salumificio Gagliardi.
“E’ la dimostrazione che se si lavora in squadra con tutte le istituzioni, il governo, le Regioni, i comuni, il commissario Filippini che ha fatto un lavoro eccezionale, si riesce a convincere l’Unione Europea della serietà della strategia, e soprattutto arrivano i fatti e i risultati”.
“Questa è una notizia molto rilevante perché molti comuni escono dalla zona 3, si riesce a riaprire finalmente una serie di attività che erano state ovviamente preventivamente chiuse perché si doveva agire in maniera determinata per contrastare questo fenomeno”.
“Il fatto di aver sostenuto le nostre imprese è la cosa più importante, riuscire a garantire lavoro, ricchezza. Abbiamo lavorato ovviamente tutti insieme, in particolare con il collega Tommaso Foti. Abbiamo raccontato in Europa quello che sappiamo fare, abbiamo utilizzato fondi per sostenere le attività e le imprese”.