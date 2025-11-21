Schianto frontale tra due furgoni nei pressi di Chiavenna Landi, due feriti

Incidente nella mattinata del 21 novembre a Chiavenna Landi, lungo la strada provinciale 587. Per cause ancora in fase di accertamento, due furgoni si sono scontrati frontalmente, terminando poi entrambi fuori strada a seguito dell’impatto.

Il bilancio è di due persone ferite: una di loro ha riportato lesioni più serie, ma non risulta in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con l’auto infermieristica di Fiorenzuola e la Pubblica Assistenza di Cortemaggiore. Presenti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale.

L’incidente ha provocato inevitabili disagi alla circolazione.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy