Schianto frontale tra due furgoni nei pressi di Chiavenna Landi, due feriti

21 Novembre 2025
Incidente nella mattinata del 21 novembre a Chiavenna Landi, lungo la strada provinciale 587. Per cause ancora in fase di accertamento, due furgoni si sono scontrati frontalmente, terminando poi entrambi fuori strada a seguito dell’impatto.

Il bilancio è di due persone ferite: una di loro ha riportato lesioni più serie, ma non risulta in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con l’auto infermieristica di Fiorenzuola e la Pubblica Assistenza di Cortemaggiore. Presenti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale.

L’incidente ha provocato inevitabili disagi alla circolazione.

