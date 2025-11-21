Schianto frontale tra due furgoni nei pressi di Chiavenna Landi, due feriti

Incidente nella mattinata del 21 novembre a Chiavenna Landi, lungo la strada provinciale 587. Per cause ancora in fase di accertamento, due furgoni si sono scontrati frontalmente, terminando poi entrambi fuori strada a seguito dell’impatto.
Il bilancio è di due persone ferite: una di loro ha riportato lesioni più serie, ma non risulta in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con l’auto infermieristica di Fiorenzuola e la Pubblica Assistenza di Cortemaggiore. Presenti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale.
L’incidente ha provocato inevitabili disagi alla circolazione.