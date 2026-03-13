Investimenti immobiliari, Piacenza alla fiera di Cannes: “Affermare il valore del nostro territorio a livello internazionale”

Si è chiusa giovedì 12 marzo la missione piacentina al MIPIM di Cannes, la principale fiera internazionale dedicata agli investimenti immobiliari e allo sviluppo dei territori. All’evento hanno partecipato oltre venticinquemila operatori provenienti da novanta paesi: il luogo dove si incontrano capitali, visioni e opportunità di trasformazione urbana.

LO STAND

Per il quarto anno consecutivo Piacenza ha occupato uno spazio all’interno dello stand di Invest in Emilia-Romagna di Art-ER e Regione, confermando una presenza che ormai fa parte della strategia di promozione del territorio. A guidare la delegazione, Confindustria Piacenza insieme alla sindaca Katia Tarasconi e all’assessore all’Urbanistica Adriana Fantini per il Comune, e ai presidenti provinciale e regionale di Ance Alessandro Losi e Maurizio Croci. Un fronte comune che, nelle precedenti edizioni, ha già dimostrato di saper aprire interlocuzioni con soggetti strategici internazionali.

Al centro della presentazione agli investitori quattro aree rigenerabili ad alto potenziale, tutte in attesa di risorse e progettualità capaci di restituirle alla città in una forma nuova: l’ex Caserma Jacopo dal Verme, Cascina San Savino, l’ex Ospedale Militare e Bastione Borghetto. Aree diverse per collocazione e vocazione, accomunate dalla possibilità di diventare occasioni di sviluppo per l’intero territorio provinciale, nell’ambito del progetto Invest in Piacenza.

LA PRESENZA PIACENTINA

«Essere al MIPIM significa portare Piacenza in un centro decisionale sugli investimenti» dichiara Erika Colla, vicepresidente di Confindustria Piacenza. «Ciò che distingue la nostra presenza rispetto ad altri territori è la coesione: non arriviamo a Cannes come soggetti separati, ma come un sistema Piacenza che parla con una voce sola. Le aree che abbiamo presentato hanno un potenziale importante e il dialogo avviato con alcuni interlocutori internazionali lo conferma. La nostra provincia unisce una posizione geografica strategica a una tradizione manifatturiera solida: sono elementi che, raccontati nel contesto giusto, suscitano interesse. La competizione tra territori è elevata pur nella totale correttezza e non lascia spazio all’improvvisazione: bisogna esserci con continuità, con proposte credibili e con la capacità di seguire nel tempo le relazioni avviate».

LE PAROLE DELLA SINDACA KATIA TARASCONI

«Il MIPIM di Cannes è uno dei luoghi più importanti al mondo dove incontrare realtà, investitori e operatori dello sviluppo urbano. Essere presenti significa portare l’esperienza e la visione di un territorio come il nostro, che vuole crescere e attrarre nuove opportunità. È stato importante, anche quest’anno, raccontare Piacenza, i suoi progetti, le sue potenzialità, ma anche costruire relazioni con interlocutori internazionali. Le città oggi competono anche sulla capacità di presentarsi, di dialogare con chi investe e di immaginare il proprio futuro insieme».

