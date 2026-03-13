Trovata a terra dopo una caduta dalla finestra dell’appartamento, non ce l’ha fatta la ragazza di vent’anni

È deceduta la ragazza di 20 anni trovata a terra nel cortile del condominio in cui viveva, in viale Beverora. I fatti risalgono alla mattina del 10 marzo, quando la giovane era stata soccorsa in condizioni subito apparse molto gravi.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza sarebbe precipitata da una finestra del proprio appartamento, compiendo un volo di circa una decina di metri. A trovarla nel cortile del condominio era stato un vicino di casa, che aveva immediatamente dato l’allarme.

Sul posto erano intervenuti i soccorsi e i carabinieri, che avevano avviato gli accertamenti per chiarire quanto accaduto nei momenti precedenti alla caduta. Le dinamiche non erano inizialmente chiare, ma dalle prime ipotesi emerse si tratterebbe di un gesto volontario.

Nonostante i tentativi dei medici, la giovane purtroppo non è sopravvissuta alle gravi ferite riportate nella caduta. Le indagini delle forze dell’ordine proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

