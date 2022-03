Piacenza Baseball – D’Auria e Agosti convocati con la nazionale giovanile ad Arezzo

Cinque intense giornate di raduni nell’immediato futuro delle nazionali baseball U12 e U15 guidate da Stefano Burato. Dal 14 al 19 aprile, con eccezione della giornata di domenica 17, un totale di 197 azzurrini (144 per la U15 e 53 per la U12) saranno impegnati ad Arezzo sul diamante di via Simone Martini 9 dove verranno valutati da Burato e dai suoi collaboratori, tra i quali figureranno anche i coach della nazionale élite Gianmarco Faraone e Robert Cramer.

Giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 sarà la volta delle tre diverse annate U15 che prosegue nel lavoro di messa a punto di un gruppo che possa competere nei prossimi anni nelle rispettive competizioni.

Di seguito i convocati di giovedì 14 aprile

I CONVOCATI

Oltre a Stefano Burato, Gianmarco Faraone e Robert Cramer, a completare lo staff saranno il bench coach Simona Conti, il coach Andrea Tulli, il pitching coach Alessandro Rosa Colombo e l’hitting coach Alberto Furlani.

Le restanti due giornate saranno dedicate invece alla Nazionale U12, che quest’anno sarà occupata su due fronti: l’Europeo di categoria in programma a Vienna dal 5 al 10 luglio e il Mondiale di Tainan (Taiwan) in agenda dal 29 luglio al 7 agosto.

Il comunicato del Piacenza Baseball

Le tre formazioni giovanili del Piacenza Baseball hanno conosciuto in queste ore quelle che saranno le loro avversarie nei campionati che partiranno, inizialmente nella zona Emilia Ovest, il fine settimana del 9-10 aprile.

Under 15

Partiamo con l’U15 che farà parte di un girone da 8 composto anche da Sala Baganza (PR), Junior Parma, Crocetta Parma, Collecchio (PR), Poviglio (RE) e Codogno (LO). Esordio sabato 9 al De Benedetti (ore 16,30) contro Sala Baganza.

Under 14 e Under 12

Girone da 4 invece per gli U14 che avranno di fronte Junior, Crocetta e Oltretorrente, tutte di Parma. Prima in trasferta domenica 10 (ore 10) ospiti della Crocetta. Infine i più piccoli, gli U12, giocheranno inseriti in girone da 9 con Junior, Collecchio, Reggio Emilia, Parma Lions, Parma Bears, Oltretorrente e Poviglio. Esordio sabato 9 a Collecchio (ore 16,30). Un cammino impegnativo per tutte le squadre biancorosse che, come regular season, andrà fino a luglio.

Nel frattempo domenica scorsa sono proseguite le amichevole di preparazione con la sconfitta a Codogno per l’U15 ( 9-3) e la vittoria in casa con gli Old Rags Lodi per l’U14 (14-8). Domenica prossima verrà riproposta Codogno-Piacenza U15 alle 10,30.