Piacenza calcio, la Primavera 4 cerca l’impresa contro la Giana Erminio

Sabato 2 aprile alle ore 15 la Primavera 4 del Piacenza Calcio scenderà in campo per la gara di ritorno della seconda fase dei play off. I ragazzi di mister Tretter al “Gianni Rubini” di Podenzano sfideranno la Giana Erminio dopo il 4-1 incassato sul campo della squadra di Gorgonzola.

Per accedere al prossimo turno i giovani biancorossi dovranno compiere un’impresa rimontando i tre goal di svantaggio.

La società ricorda che per assistere alla partita è necessario acquistare il proprio titolo d’ingresso tramite il seguente link e che non sarà possibile comprare i biglietti presso il centro sportivo il giorno della gara.