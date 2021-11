Piacenza Baseball, la presentazione del libro “il Diamante è per sempre” – FOTO

Anche in una uggiosa serata di fine novembre, lontano dalla sua tradizionale collocazione estiva, il baseball può essere protagonista. Con la regia del Piacenza Baseball, l’occasione si è concretizzata con la presentazione del libro “Il diamante è per sempre” (Terre di mezzo Editore).

Il patrocinio del Comune di Gossolengo ha consentito di ospitare l’evento nella biblioteca del paese alla presenza, oltre che delle autorità locali, a cominciare dal sindaco Andrea Balestrieri, dell’autore Mario Salvini.

Dieci capitoli per innamorarsi

Dieci capitoli per innamorarsi del baseball, questa la sostanza di un libro che ripercorre alcune tra le più straordinarie leggende del “national past-time” americano. Per apprezzarne i contenuti non occorre conoscere le regole del batti e corri ma piuttosto apprezzarne i miti, le superstizioni, i ricorsi storici dalla fine dell’800 ai giorni nostri.

Il libro di Mario Salvini

Mario Salvini ha voluto mettere in risalto, attraverso il baseball, i molteplici aspetti che hanno caratterizzato la storia americana. L’immigrazione, l’integrazione razziale, lo sviluppo professionistico dello sport. Passaggi epocali che diventano più facili da capire se lo si fa attraverso il baseball.

Il dichiarato obiettivo dell’autore è di intercettare la curiosità del potenziale lettore attraverso l’epopea di uno sport assolutamente unico nel suo genere, nella speranza che il passaggio successivo possa essere quello di spingersi oltre e volerne scoprire tutte le regole, scritte e non scritte. A quanto pare il messaggio sembra aver faccio breccia, visto il discreto successo che il volume sta riscuotendo.