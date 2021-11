Calcio dilettanti, i risultati: il Nibbiano&Valtidone batte la capolista

Tutti i risultati della giornata di Calcio dilettanti piacentino. Il Nibbiano&Valtidone supera la capolista Cittadella e centra il sesto risultato utile consecutivo. La Castellana Fontana si impone 3-0 nel derby contro la Pontenurese e diventa la nuova capolista di Promozione.

Eccellenza

Un ottimo Nibbiano&Valtidone vince 2-1 la propria sfida contro la capolista Cittadella Vis Modena e accorcia decisamente il gap rispetto alle rivali. L’Agazzanese, invece, non va oltre lo 0-0 nella tana del Bibbiano San Polo, squadra che fino a questo momento aveva raccolto solo un punto.

In campo anche:

Felino – Colorno 1-2

Modenese – Piccardo Traversetolo 1-1

Real Formigine – Sanmichelese 4-1

Rolo – Campagnola 1-1

Salsomaggiore – Arcetana 2-2

A riposo la Fidentina.

Promozione

Vittoria che dà ossigeno al Vigolo Marchese dopo una settimana turbolenta: i biancorossi trionfano 1-0 contro il Fiore Pallavicino nell’anticipo del sabato. Netto successo anche per la Castellana Fontana che si impone 3-0 nel derby contro la Pontenurese. Beffa all’ultimo secondo per la Bobbiese, che cade 4-3 contro il Tonnotto San Secondo. L’Alsenese cede il primato essere stata fermata sul 2-2 Noceto. Brutte notizie, infine, per il Gotico Garibaldina che perde 3-2 contro la Futura Fornovo Medesano.

In campo anche:

Carignano – Polisportiva Il Cervo 2-1

Viarolese- Langhiranese 0-2

Prima Categoria

Pareggia a reti bianche 0-0 il Carpaneto Chero in quel di Borgonovo. Perde, invece, lo Zibello Polesine nel big match contro lo Sporting Fiorenzuola per 2-0. Infine, bella vittoria per 3-1 della Sarmatese sul campo della Sannazzarese.

In campo anche:

Podenzano – Rottofreno 1-0

Pontolliese Gazzola – Ziano 3-0

Spes Borgotrebbia- Fidenza 1-1

Riposa il Vigolzone.

Seconda Categoria

Rinviata la sfida tra San Filippo Neri e Gragnano. Nel big match tra Gossolengo Pittolo e Junior Drago passano i padroni di casa per 2-1. Brusco stop per il San Nicolò Calendasco che cede il passo al Bobbio Perino (0-2).

In campo anche:

Audax Libertas – San Rocco 3-0

San Corrado – San Giuseppe 2-1

Niviano – Rivergaro 1-0

San Lazzaro – Turris 1-1

Lo Scanderbeg perde 3-2 in casa del San Leo. La Lugagnanese supera 3-1 il Montebello. Pareggio a reti bianche 0-0 tra Arquatese e Virtus San Lorenzo.

In campo anche:

Caorso – Vicofertile 2-3

Corte – Sissa 2-1

Mezzani – Fraore 2-1

Salicetese – Pro Villanova 3-0

Terza Categoria

Il Lyons Quarto perde in casa 2-1 contro il Cadeo. Vince 3-2 la Virtus Piacenza nell’impegno sul campo della Primogenita. Trionfa di misura, infine, la capolista Pianellese contro la Folgore.

In campo anche:

Bivio Volante – Alseno 1-1

Gerbidosipa – Travese 0-4

San Giorgio – Gropparello 0-2

San Polo – Farini Bettola 2-2

Vernasca – Fulgor Fiorenzuola 1-1

