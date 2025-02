Caffè Biancorosso: analisi e riflessioni sulla stagione del Piacenza Calcio. Ospite Mattia Corradi

Nella puntata settimanale di Caffè Biancorosso, in diretta su Radio Sound ogni mercoledì alle 9.30, si è tornati a discutere del momento delicato del Piacenza Calcio. Il conduttore Massimo Casale e l’opinionista Andrea Amorini hanno analizzato la sconfitta contro il Prato e le prospettive della squadra biancorossa. Ospite speciale della puntata è stato Mattia Corradi, centrocampista del Piacenza, tornato a dicembre dopo la parentesi con l’U.S. Corticella.

La stagione complessa del Piacenza: errori e possibilità di riscatto

La discussione si è subito concentrata sulle difficoltà di questa stagione. Il Piacenza, partito con obiettivi ambiziosi, si ritrova a lottare per la salvezza in una posizione di classifica tutt’altro che tranquilla. Andrea Amorini ha parlato di un campionato “complicato ai limiti dell’incubo”, sottolineando come la squadra, nonostante i numerosi cambiamenti in rosa e sulla panchina, fatichi ancora a trovare continuità.

Nel commento alla partita contro il Prato, Amorini ha evidenziato un primo tempo giocato meglio dagli emiliani, con una netta supremazia territoriale. Tuttavia, il vero problema resta la difficoltà nel concretizzare le occasioni create, come dimostrato dal fatto che il Piacenza ha passato gran parte della ripresa nella metà campo avversaria, senza riuscire a ribaltare il risultato.

Il parere di Mattia Corradi: ritrovare identità e continuità

Intervenuto in trasmissione, Mattia Corradi ha offerto la sua visione sulla situazione del Piacenza Calcio. “Dobbiamo metterci in testa che il valore della rosa è questo”, ha affermato con lucidità, sottolineando come la squadra abbia bisogno di realismo per ripartire. L’aspetto psicologico gioca ancora un ruolo chiave, ma, secondo Corradi, serve un approccio più pragmatico, magari concentrandosi di più sulla solidità difensiva.

Corradi ha anche sottolineato l’importanza del centrocampo, un reparto che ha sofferto numerosi cambiamenti e problemi fisici. “Avere più uomini a disposizione ci consente di avere più soluzioni e aumentare la competitività per una maglia da titolare”, ha spiegato il centrocampista, che ha elogiato i nuovi innesti come elemento fondamentale per migliorare la situazione.

Prossimo avversario: Ravenna, un test cruciale

Il Piacenza affronterà il Ravenna nel prossimo turno, una delle squadre più in forma del campionato, con ben 15 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 18 partite. Corradi ha invitato alla calma, evidenziando come la squadra debba affrontare questa sfida con la testa libera da pressioni, pur mantenendo alta l’attenzione e la voglia di fare punti fondamentali per risalire in classifica.

“Il Ravenna è una corazzata, ma noi dobbiamo essere liberi mentalmente. Nessuno si aspetta nulla da questa partita, ma noi dobbiamo aspettarci di fare punti”, ha concluso Corradi con determinazione.

