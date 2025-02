Detrazioni Fiscali 2024: Come Detrarre le Spese per l’Istruzione Universitaria

Podcast realizzato dal commercialista Dott. Gianluigi Boselli con la collaborazione delle Ragioniere Michela Boiko e Giulia Ghirardotti.

La rubrica “Commercialista di Fiducia”, in onda ogni mercoledì alle 11:30 su Radio Sound, oggi affronta un tema di grande interesse: le detrazioni fiscali per l’istruzione universitaria nel 2024. Per chi compila il modello 730 o il modello Unico, è importante conoscere i dettagli di questa detrazione, che può alleggerire il carico fiscale grazie a un’agevolazione pari al 19% della spesa sostenuta per corsi universitari. Vediamo insieme come funziona e quali sono gli importi massimi detraibili.

Detrazione 19% per Spese Universitarie: Come Funziona?

La detrazione fiscale del 19% si applica alle spese sostenute per la frequenza di corsi universitari, di perfezionamento e specializzazione, master universitari, sia presso università pubbliche che private. Sono incluse anche le università telematiche e gli istituti esteri riconosciuti.

Università Statali

Per chi frequenta università statali, la detrazione è calcolata sull’intera spesa sostenuta per la frequenza dei corsi.

Università Non Statali o Estere

Nel caso delle università non statali italiane o straniere, la detrazione è concessa entro specifici limiti stabiliti ogni anno dal Ministero dell’Istruzione. Questi limiti variano in base:

All’area disciplinare del corso (medica, scientifica, umanistica). Alla zona geografica dell’ateneo (Nord, Centro, Sud Italia).

Limiti di Spesa Detraibili per il Nord Italia

La ragioniera Giulia Ghirardotti ci illustra i limiti di spesa detraibili per la nostra area geografica, ovvero il Nord Italia.

Area Medica e Sanitaria : 3.900 €

: 3.900 € Area Scientifico-Tecnologica : 3.700 €

: 3.700 € Area Umanistico-Sociale : 3.200 €

: 3.200 € Corsi di Dottorato, Specializzazioni e Master Post Laurea: 3.900 €

Per le università telematiche, la zona geografica di riferimento viene determinata dalla sede legale dell’ateneo. È quindi fondamentale verificarne l’esatta ubicazione per applicare correttamente la detrazione.

Esempio Pratico

Se avete sostenuto una spesa di 8.000 € per un corso di laurea in area medica presso un’università privata non statale del Nord Italia, la detrazione massima sarà calcolata su 3.900 €, non sull’intero importo. Questo limite deve essere sempre considerato per evitare errori in dichiarazione.

Le detrazioni per spese universitarie rappresentano un’ottima opportunità per ridurre l’impatto fiscale, ma è fondamentale conoscere i limiti e le regole applicabili. Ricordate di verificare ogni dettaglio e di consultare il vostro commercialista per evitare di perdere queste importanti agevolazioni.

