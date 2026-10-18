Piacenza – Caldiero Terme 3-1! Biancorossi quarti a -2 dal Chievo con una gara in meno

Il Piacenza vince e convince con la miglior prestazione del suo campionato. Al “Garilli” finisce 3-1 per i biancorossi ai danni dell’ottimo Caldiero Terme. La partita inizia benissimo per l’undici di Franzini, schierato con il classico 4-4-2 con Raffini e Mustacchio davanti e Putzolu arretrato sulla linea difensiva. Dopo 10′ al primo corner battuto da Poledri Bakayoko si dimentica di essere un difensore e si gira di prima intenzione al volo, mettendo il pallone alle spalle di Galli. Un campanello di allarme i locali lo sentono nitidamente al 25′ con Castelli che colpisce l’incrocio dei pali dalla distanza.

Nella ripresa dentro Capelli per Raffini che era stato fasciato alla testa per uno scontro con un avversario, un cambio forzato che poi si dimostrerà determinante. Il Caldiero sfrutta un errore clamoroso di Bruno al 60′: con un calcio di punizione dai 15 metri Baldini fa passare il pallone sotto le braccia del portiere per l’1-1. Il giocatore degli ospiti esulta sotto la tribuna dei tifosi del Piacenza. Poco dopo un sostenitore invade il campo, costringendo Bakayoko ad allontanarlo. La partita si ferma per più di 5′, ma fortunatamente si riprende. Dopo questa pagina buia al “Garilli” tora la luce per merito di Capelli, autore di una doppietta nel giro di una manciata di minuti. Il primo gol al 78′ dopo un’invenzione di Mustacchio: un cross teso dalla destra che l’attaccante è bravo a ribadire in rete. Due giri di lancette e lo stesso Mustacchio, involato in contropiede, colpisce il palo. Sulla ribattuta Capelli è lì pronto a chiudere la partita. Il Piacenza, oltre a superare il Caldiero, si porta al quarto posto e recupera 3 punti al Chievo, sconfitto per 2-1 sul campo del Milan Futuro. Continua, invece, la fuga del Nibbiano che ha vinto di misura sul campo del Brusaporto.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-4-2): Bruno; Putzolu, Milani, Bakayoko, Mazzantini; Tremolada, Mazzaglia, Poledri, Rrapaj; Mustacchio, Raffini . All. Franzini

A disposizione: Fantoni, Manzi, Silva, Bagnaschi, Trombetta, Barba, Panaioli, Capelli

Caldiero Terme (4-3-1-2): Galli, Petdji Tsila, Zerbato, Muhic, Castelli, Locati , Rizzotti, Baldani, Pelagatti, Canonici, Tosi. All Cristian Soave

A disposizione: Falazzani, Zorzi, Della Riva, Lo Monaco, Soragni, Boi, Orfeini, Canonici, Ceparano

Arbitro: Vittorio Palma (Napoli)

Ass. 1: Antonino Longobardi (Arezzo)

Ass. 2: Davide Tranchida (Pisa)

La partita

Primo tempo

Classica maglia biancorossa per il Piacenza, maglia nera ad inserti rossi per il Caldiero Terme. Iniziata al “Garilli”

Mustacchio viene anticipato dal portiere

10′ Primo corner per il Piacenza. Poledri la mette in mezzo e Bakayoko al volo gira il pallone alle spalle di Galli.

13′ Punizione per il Caldiero, colpo di testa ad uscire dei biancorossi

20′ Raffini esce dal campo dopo uno scontro con un avversario. Con la testa fasciata rientra in campo dopo una manciata di minuti.

23′ Secondo corner per il Piacenza. Pallone di Rrapaj centrale, Bakayoko cade, ma il rigore non viene concesso. Sugli sviluppi c’è un bel cross di Mazzaglia e Milani apre il piattone: palla a lato.

25′ calcio di punizione per il Caldiero. Castelli colpisce l’incrocio dei pali!

27′ Primo corner per il Caldiero. Se ne incarica Muhic. Piacenza tutto in area a difedersi. Palla in area, poi Mazzaglia spedisce il pallone in fallo laterale.

28′ conclusione di Zerbato, Bakayoko respinge. Ora è più Caldiero che Piacenza.

31′ Tosi parte in velocità e Raffini deve bloccarlo irregolarmente. Classico fallo tattico che costa il giallo all’attaccante del Piacenza.

33 Ennesimo pallone recuperato da Mazzaglia, Mustacchio prova a metterla in mezzo e guadagna un corner, il terzo per il Piacenza. Rapaj la mette sul secondo palo: Milani salta col terzo tempo indisturbato, ma non trova la porta.

Ammonito Rrapaj: fallo tattico per evitare la ripartenza ospite.

Rraoaj dribla un difensore arriva al limite e poi appoggia per Mazzantini che ha provato la conclusione di potenza, ma ha trovato solo i guantoni del portiere. Era comunque tutto fermo per Fuorigioco.

Finisce il primo tempo. Piacenza in vantaggio 1-0 in virtù della rete realizzata da Bakayoko al 10′ con un bel gol al volo.

Secondo tempo

Entra Capelli per Raffini

Ricomincia la partita.

50′ Mazzaglia prova l’Eurogol da metacampo, ma non trova la porta. Sarebbe stato clamoroso.

Rinvio casuale del Caldiero , poi Milani chiude bene la diagonale e mette in corner. Secondo calco d’angolo per il Caldiero. Muhic sul secondo palo, rinvio della difesa del Piacenza.

54′ ammonito Mustacchio

55′ Tentativo di cross di Rrapaj troppo sul portiere.

56′ Espulso Franzini: due gialli in sequenza per il mister

60′ Calcio di punizione per il Caldiero 15 metri fuori dall’area con un clamoroso errore di Bruno. La punizione di Baldani gli passa sotto le braccia. Piacenza – Caldiero 1-1

Un tifoso invade il campo e Bakayoko va ad esortarlo a lasciare il campo…

70′ entra Orfeini per Zerbato

Quarto corner per il Piacenza. Palla centrale, poi Mustacchio recupera il pallone prova il cross, ma c’è un nuovo rinvio.

Quinto corner per il Piacenza. Rrapaj scambia con Mustacchio, ma il cross di quest’ultimo è completamente sbagliato.

78′ Invenzione di Mustacchio con un cross teso per Capelli che insacca il nuovo vantaggio 2-1

Ancora Capelli: una palla in verticale per Mustacchio che colpisce il palo e poi Capelli insacca!!3-1

Entra Bassanini

Entra Panaioli

Finisce qui Piacenza batte Caldiero 3-1 con il gol di Bakayoko e la doppietta di Capelli. Biancorossi terzi a -2 dal Chievo con una gara in meno.