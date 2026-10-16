Franzini verso Piacenza – Caldiero Terme: “Sarà un’altra battaglia contro una squadra che può lottare al vertice” AUDIO

I biancorossi dopo la gara sospesa al 45′ con il Milan Futuro (leggi qui) tornano al “Garilli” per sfidare quel Caldiero Terme che tre anni orsono costò a nostri colori il campionato. Il tempo di allenarsi in queste due settimane è stato minimo: questa è infatti la quinta gara in 14 giorni: “In questi casi si utilizza un giorno per il recupero di chi ha giocato, cercando di condensare la preparazione alla gara in uno, massimo due giorni. -ha rimarcato Arnaldo Franzini ai microfoni di Radio Sound – Bisogna condensare un po’ il lavoro. Chiaramente non è il massimo, ma stiamo cercando di farlo al meglio”.

Nonostante tutto il Piacenza sembra aver finalmente trovato la quadra a livello difensivo: due gare e mezzo (contiamo anche il primo tempo con il Mila U21) senza subire gol: “Ci siamo fissati dal punto di vista tattico con un modulo e le cose sono migliorate. All’inizio subivamo troppo, nelle ultime ci siamo sistemati. Siamo diventati anche più squadra: la conoscenza ha sicuramente aiutato”

Ora testa al Caldiero: “Una squadra con tanti giocatori esperti per la categoria, alcuni di loro hanno vinto il campionato tre anni fa proprio con questa maglia. Sicuramente lo ha vinto e festeggiato l’allenatore stesso. Una squadra che ha le potenzialità per fare bene e si potrebbe benissimo inserire nella lotta al vertice. Mi aspetto una gara difficile. Ci sarà da battagliare. Noi dovremo avere un pizzico di attenzione in più nell’ultimo passaggio e nella finalizzazione”



Segui Piacenza – Caldiero Terme su Radio Sound fm 94.6, domenica 18 ottobre dalle 15.00

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Bruno; Putzolu, Ferri, Bakayoko, Mazzantini; Tremolada, Mazzaglia, Poledri, Rrapaj; Mustacchio, Raffini. All. Franzini

Il turno di campionato, 8A di andata di serie D girone B

Domenica 18 ottobre, ore 15:00

Piacenza – Caldiero Terme DIRETTA SU RADIO SOUND 94.6

Pavonese – Fiorenzuola flash su Radio Sound

Brusaporto – Nibbiano e Valtidone

Chievo – Milan Futuro

Ciserano – Leon

Club Milano – Real Calepina

Rovato – Scanzorosciate

Villa Valle – Pro Palazzolo

Virtus Verona – Tritum

La classifica

Nibbiano 18; Chievo 16; Leon e Caldiero 12; Piacenza 11; Villa Valle e Pro Palazzolo 10; Ciserano, Milan e Virtus 9; Real Calepina e Scanzorosciate 8; Club Mlano e Pavonese 7; Rovato 6; Forenzuola 3 ; Tritium 2