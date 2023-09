“Piacenza è un mare di sapori”, grande successo in piazza Cavalli

Piacenza è un Mare di Sapori torna alla formula pre-Covid ed è subito un successo. Teatro della due giorni la splendida Piazza Cavalli con le suggestive arcate di Palazzo Gotico. La grande kermesse enogastronomica piacentina, organizzata dal Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini, dove le eccellenze gastronomiche della Regione Emilia – Romagna hanno avuto apprezzamento da tutti i partecipanti. Non è stata una delle tante manifestazioni gastronomiche che in questo mese di settembre si stanno svolgendo in tanti territori, ma ha voluto ancora una volta essere evento capace di raccontare un territorio dove la storia testimonia la capacità dell’uomo nel fare capolavori alimentari che oggi tutto il mondo riconosce.

Per queste ragioni si sono tenuti laboratori dove studenti dell’Istituto Agrario “Raineri – Marcora” si sono alternati, nei loro diversi indirizzi di studio, in degustazioni guidate sui tre salumi DOP piacentini condotte dalla Dott.ssa Alessandra Scansani e con il Dott. Daniele De Leo nell’apprendere tutto quanto si deve sapere sul valore dei prodotti tutelati. Importanti chef sono saliti in “cattedra” per condurre seguitissimi show-cooking.

Piatti speciali

Il primo a proporsi con “Orzotto alla zucca mantecato con Pancetta piacentina DOP croccante e rosmarino” e a seguire “Pacchero gratinato ripieno con Coppa piacentina DOP filante” è stato Daniele Persegani, noto personaggio televisivo che ogni giorno è a fianco di Antonella Clerici nella trasmissione di RAI 1 “ E’ Sempre Mezzogiorno”, a seguire altro personaggio televisivo Daniele Reponi “ un po’ oste , un po’ salumiere, come lui stesso si definisce, che ha presentato e illustrato tre panini con Coppa Piacentina, Pancetta Piacentina e Salame Piacentino arricchiti dei giusti ingredienti per farli essere veri gioielli gastronomici.

Paco Zanobini, chef ALMA Ambassador e chef della “De Smart Kitchen” ha illustrato la preparazione di due piatti “Mousse di ricotta piacentina, salsa al mosto di Barbera e Pancetta piacentina DOP croccante” e“Coppa arrosto con salsa alle prugne e Gutturnio, con contorno di patate al cartoccio e burro alle erbe” e per finire il maestro cioccolatiere Aldo Scaglia ha deliziato tutti gli ospiti con “Amicizia” La ciliegia di Villanova sull’Arda incontra il cioccolato”.

Tanti i partecipanti alle due serate, (anche se nella giornata di sabato una lieve pioggerellina ha portato tanta ansia e in parte condizionato la partecipazione) muniti di calici, hanno potuto degustare parecchie tipologie di vini, oltre 250 etichette erano a disposizione, nella prima serata provenienti da tutta la regione Emilia- Romagna, nella seconda serata solo vini del Consorzio Vini DOC Colli Piacentini, illustrati e raccontati da oltre 40 esperti dell’Associazione Italiana Sommelier. Piacenza è un Mare di Sapori ha ospitato anche il tour regionale “Tramonto DiVino” questo ha dato modo a 26 cantine piacentine di ricevere la meritata attestazione di eccellenza prevista dalla guida “Emilia Romagna da Bere e da mangiare” nella piazza della loro città.

Un gruppo di giornalisti, di testate nazionali, hanno colto l’invito del Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini a partecipatore al Press Tour “Sulle tracce dei Salumi Piacentini DOP, la storia, la mano dell’uomo, il territorio”. I partecipanti, guidati dall’architetto Manrico Bissi, hanno visitato il museo civico a Palazzo Farnese, la chiesa di S. Maria di Campagna con gli affreschi del Pordenone, il Collegio Alberoni, la chiesa di S. Savino, il museo geologico di Castell’Arquato, e in tutti questi luoghi hanno trovato tracce evidenti della storicità dei salumi piacentini, e a conclusione del tour le cantine di stagionatura di un salumificio associato al Consorzio e assistito alla preparazione dei tre salumi DOP Piacentini con il maestro norcino Fabrizio Mazzoni.

Parecchi gli ospiti, tra cui il Sindaco Katia Tarasconi e l’Assessore Simone Fornasari e la Presidente del Consiglio Comunale Paola Gazzolo, in rappresentanza della Regione Valeria Montanari capo staff dell’Assessore all’agricoltura Alessio Mammi, la presidente del CRPA Simona Caselli. Presente anche il paroliere e autore televisivo Fabrizio Berlincioni, molte le canzoni da lui scritte per tantissimi cantanti tra cui la celeberrima Mina e il famosissimo Andrea Bocelli.

Le serate sono state allietate da due spettacoli musicali. La prima sera in scena “E RI-SALUTAMI TUO FRATELLO” di Andrea Barbi e Marco Ligabue spettacolo voluto dalla Regione Emilia – Romagna proprio per valorizzare le sue eccellenze gastronomiche. Nella serata di sabato il concerto di Daniele Ronda ha riempito Piazza Cavalli ma durante lo spettacolo il colpo di scena che nessuno si aspettava. Ronda ferma la musica e annuncia e invita sul palco Iva Zanicchi seduta ad ascoltare in prima fila. La cantante accetta l’invito e dopo essersi complimentata per la bontà dei salumi piacentini che ha avuto modo di degustare, dichiara di essere venuta a “Piacenza è un Mare di Sapori” proprio per assistere al concerto di Ronda e su invito dello stesso cantautore non si fa troppo pregare e regala al pubblico presente tre suoi celebri brani e la piazza va in visibilio.

Non poteva esserci conclusione e gratificazione migliore per gli organizzatori di “Piacenza è un Mare di Sapori” e palese la soddisfazione del Presidente del Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini Antonio Grossetti.