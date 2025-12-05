Piacenza Expo: dalla cena natalizia 15 mila euro per Casa di Iris, Caritas e Casa del Fanciullo

E’ sbocciato con un po’ d’anticipo sul Natale il “Fiore di Iris”, il simbolo della tradizionale cena benefica natalizia organizzata da Piacenza Expo. Un evento, giunto quest’anno alla sua sesta edizione, che ieri sera ha messo a tavola nel Padiglione 3 del quartiere fieristico di Le Mose più di quattrocento persone e che ha permesso di raccogliere complessivamente 15.000 euro.

Una cifra consistente frutto non solo della generosità dei tanti piacentini che hanno partecipato alla cena benefica, ma anche della famiglia Squeri, titolare dell’azienda Steriltom, che ha scelto anche quest’anno di contribuire alla nobile causa promossa da Piacenza Expo.

Tre i destinatari dell’iniziativa benefica: l’Hospice “La Casa di Iris”, rappresentato dal Presidente Sergio Fuochi, la Caritas diocesana, presente il Responsabile dell’area promozione umana Davide Marchettini, e “La Casa del fanciullo” con la Presidente Maria Scagnelli, a cui sono stati consegnati – da parte del Presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, del consigliere Davide Villa e del Direttore Sergio Copelli – i tre assegni simbolici da 5.000 euro l’uno.

“Come Piacenza Expo – ha detto il Presidente Cavalli – desideriamo innanzitutto ringraziare tutti i piacentini che hanno partecipato a questa iniziativa benefica dando prova, ancora una volta, di grande sensibilità. Un grazie particolare anche a tutti i soci di Piacenza Expo, sempre presenti a questa iniziativa, alla famiglia Squeri per la grande generosità, ma anche a Valter Bulla e a tutti i partner e alle aziende che ci hanno aiutato offrendoci premi e sostegni per la migliore riuscita di questa cena benefica. I piacentini con la solidarietà formano davvero un binomio molto solido, e credo che anche la nostra cena benefica lo dimostri chiaramente”.

