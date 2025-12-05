Trasferimenti alla DigitalPlatforms di Cadeo, lavoratori in sciopero e presidio davanti all’azienda

Si è svolto ieri, 4 dicembre, davanti ai cancelli dello stabilimento DigitalPlatforms di Cadeo (ex Selta), il presidio organizzato da Fiom Cgil, Fim Cisl e dalla Rsu aziendale nel quadro delle otto ore di sciopero proclamate per protestare contro il trasferimento plurimo a Tortoreto di cinque lavoratrici, ritenuto illegittimo dai sindacati.

Una mobilitazione partecipata, che ha visto fianco a fianco lavoratrici, lavoratori e loro rappresentanti. Nelle scorse settimane le organizzazioni sindacali hanno contestato la scelta unilaterale dell’azienda e l’assenza di un confronto preventivo, in violazione degli impegni assunti nei tavoli precedenti.

“Il trasferimento non nasce da reali esigenze organizzative, ma si configura come un’operazione di riduzione del personale senza l’apertura di alcuna procedura – denunciano Fim e Fiom – un atto che limita l’esercizio dell’attività sindacale e che non possiamo accettare”.

Durante il presidio di ieri, i rappresentanti sindacali hanno ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione finché l’azienda non tornerà al confronto e non ritirerà i provvedimenti contestati.

Fabio Tagliaferri (Fiom Cgil) e Nicolas Romiti (Fim Cisl) sottolineano la forza dimostrata dai lavoratori: “Un presidio e uno sciopero che dimostrano la grande solidarietà che c’è tra lavoratrici e lavoratori. Saremo al loro fianco in tutti i modi, anche con l’assistenza legale necessaria. Chiediamo all’azienda di tornare sui suoi passi e di ristabilire corrette relazioni sindacali”.

I sindacati ricordano che la mobilitazione non si fermerà: ulteriori iniziative sono allo studio qualora DigitalPlatforms non ritiri i trasferimenti e non apra immediatamente un confronto serio e trasparente.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy