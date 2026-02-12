Oltre 650 moto a Piacenza Expo con Due Tempi Bei Tempi, dal 14 al 15 febbraio: ospite Marco Melandri

Ci sarà anche l’ex campione mondiale Marco Melandri ad animare l’edizione 2026 di “Due tempi bei tempi – Moto Expo Piacenza”, evento dedicato al mondo delle due ruote sportive e da competizione degli anni 80-90 e 2000 in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio al quartiere fieristico di Le Mose.

Organizzato da Piacenza Expo e dal’Associazione “Due tempi bei tempi”, l’evento è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella Sala consigliare del Comune di Piacenza alla presenza dell’Assessore al Bilancio, Gianluca Ceccarelli, del Presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, del Direttore, Sergio Copelli, del Presidente dell’associazione “Due tempi bei tempi & Youngtimer” Franco Boscarato, e dell’ex pilota Max Temporali, fin dalla prima edizione voce storica di questa manifestazione fieristica.

“Un evento – ha detto l’Assessore Ceccarelli – capace di diventare, nello spazio di pochi anni, un punto di riferimento nel panorama nazionale delle moto sportive a due tempi e di connotarsi per l’alto livello qualitativo e la rarità dei tanti mezzi esposti. Con il valore aggiunto di poter offrire ulteriore attrattività al nostro territorio”.

“Un evento fieristico – ha aggiunto il Presidente Cavalli – su cui Piacenza Expo ha deciso di indirizzare risorse ed energie, consolidando la costruttiva collaborazione con l’associazione che da il nome a questa manifestazione, ulteriore dimostrazione della presenza di Piacenza nella Motor Valley italiana. Un grazie al presidente Boscarato e a tutti i soci di “Due tempi bei tempi”, che si spendono durante tutto l’anno per promuovere questa manifestazione”.

“Siamo partiti dal zero due anni fa – il commento del Direttore Copelli – scommettendo su questo format che si è rivelato vincente, e che ha unito la passione di “Due tempi bei tempi” alla professionalità della nostra struttura organizzativa. Piacenza Expo è un laboratorio di idee e di progetti a servizio e a beneficio del territorio, e questo evento fieristico lo dimostra chiaramente”.

L’edizione 2026 di “Due tempi bei tempi” si preannuncia in ulteriore crescita rispetto a quella dello scorso anno che era riuscita a raccogliere più di 10.000 visitatori nello spazio di due giornate: ai quindicimila metri quadrati dei tre padiglioni coperti – che ospiteranno moto GP, da strada, da competizione, da cross e da enduro oltre alle accoppiate auto-camion degli ultimi sessant’anni – si aggiungono infatti anche le piste e i percorsi per gare, demo e corsi di guida nell’area esterna.

“Per arricchire ulteriormente il programma – ha aggiunto Boscarato – abbiamo previsto alcuni eventi collaterali: ci saranno dimostrazioni di enduro su pista, corsi di guida con le mini moto per i più giovani, corsi di guida e allenamenti su pit like 125 cc, e il “Pit Biker Einter Trophy” per bikers da cordoli. Show anche con i camion grazie al gruppo di Daniele Quercioli, che animerà gare e spettacolari dimostrazioni di Drifting Truck nella grande area esterna appositamente allestita. Doveroso un ringraziamento a Piacenza Expo e a tutti i nostri soci per il lavoro svolto a livello organizzativo”.

“Da addetto ai lavori abituato a vedere tante fiere – ha concluso Max Temporali – posso garantire che oggi quello di “Due tempi bei tempi” è il marchio legato al mondo delle moto sportive e Youngtimer più riconoscibile in Italia, e sono convinto che ci siano ancora ulteriori margini di crescita.

Due tempi bei tempi – Moto Expo Piacenza – 14-15 febbraio 2026 – Piacenza Expo

Orari: dalle 9.30 alle 18.000 – Ingresso: € 14.00 (prevendita circuito Vivaticket) – www.duetempibeitempi.it

