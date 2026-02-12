Tragico incidente in A1 all’altezza di Alseno: perde il controllo del furgone, muore un 28enne

12 Febbraio 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Tragico incidente nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 febbraio lungo l’autostrada A1, all’altezza di Alseno, in provincia di Piacenza, in direzione Milano.

Secondo le prime ricostruzioni, un giovane di 28 anni, alla guida di un furgone, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. L’impatto si è rivelato fatale: nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il conducente non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

A causa dell’incidente e delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza, è stato chiuso il tratto autostradale compreso tra Fidenza e Fiorenzuola, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità notturna.

Restano da accertare le cause che hanno portato il 28enne a perdere il controllo del veicolo.

