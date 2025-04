Piacenza – Forlì 1-2, La capolista supera i biancorossi al “Garilli”: i piacentini pagano ancora un errore difensivo. Rossini: “Abbiamo giocato contro una grande squadra” – AUDIO

Nulla da fare per il Piacenza. Al “Garilli” la capolista Forlì fa la voce grossa e si impone per 2-1. Per la verità la compagine di Rossini è lontana parente di quella che nel girone di andata rimediò in Romagna una delle peggiori sconfitte dell’intera storia biancorossa (6-1). Il Piacenza, schierato con il classico 3-5-2, gioca a viso aperto e alla pari dei primi in classifica.

Purtroppo i locali pagano ancora a caro prezzo un’ingenuità difensiva: al 13′ Iob in disimpegno cerca di servire di testa Franzini per consentirgli di rinviare, ma il suggerimento è troppo corto. Ne approfitta Farinelli che si ritrova tra i piedi il pallone del vantaggio. E’ l’ennesimo svarione difensivo di una stagione costellata di errori.

I biancorossi non si perdono d’animo e provano a restare in partita. Una buona occasione con Recino nella prima frazione, poi il pareggio: al 58′, sugli sviluppi di un corner, c’è una prima ribattuta di testa sulla linea di un giocatore del Forlì, a quel punto D’Agostino di controbalzo, di destro, dall’altezza del dischetto insacca.

La gara rimane aperta ed avvincente, ma gli ospiti dispongono di grande qualità. Al 63′ Macrì è autore di un’eurogol: si infila in area da sinistra e fa partire, di sinistro, un tiro a giro imparabile per l’estremo difensore del Piacenza.

Per il Forlì la promozione in C è ormai solo questione di tempo, il Piacenza dovrà tornare ad ingranare le marce alte già nel turno prepasquale di giovedì 17 (ore 15:00): sarà ospite dell’ultima in classifica United Riccione.

Stefano Rossini ai microfoni di Radio Sound

Le parole dell’allenatore dei biancorossi dopo la sconfitta contro la capolista Forlì: “Ho rivisto la squadra che voglio. Abbiamo giocato alla pari contro la più in forma del campionato“.

La partita

Primo tempo

Calcio d’inizio al “Garilli”! Segui la diretta del match sulle frequenze di Radio Sound.

5′- Punizione a favore dei biancorossi che battono corto. Sugli sviluppi nessun episodio da segnalare.

8′- Recino si invola sull’out di destra, salta due uomini, ma non se la sente di calciare, prova a servire Tentoni al centro dell’area, ma la difesa ospite evita il pericolo.

14′- Forlì in vantaggio. In un momento in cui il Piacenza sembrava in netto controllo del match, i romagnoli sfruttano un errore difensivo dei biancorossi da parte di Iob che sbaglia il retropassaggio verso Franzini e a Farinelli basta mettere il piattone per impensierire l’estremo difensore biancorosso.

20′- Cambio nel Forlì. Drudi esce a causa di un problema muscolare entra Sbardella.

31′- Punizione da posizione molto pericolosa per i biancorossi: sul punto di battuta D’Agostino che calcia, ma la palla finisce sopra la traversa. Piacenza che dopo lo svantaggio fatica ad attaccare.

34′- Macrì prova dal limite servito da Petrelli: palla poco sopra la traversa. Altra occasione pericolosa per il Forlì .

42′- Forlì che bazzica da diversi minuti intorno all’area avversaria. Gli avversari dei biancorossi stanno gestendo perfettamente il risultato e ora sono alla ricerca del raddoppio.

45′- Finisce il primo tempo. Piacenza in svantaggio dopo pochi minuti. I biancorossi faticano ad attaccare e non riescono a far male al Forlì nonostante lo svantaggio.

Secondo tempo

45′- Inizia il secondo tempo. Si riparte sul risultato di 0-1.

50′- Palma sul punto di battuta di un corner calcia al centro dell’area, Recino colpisce di testa, ma la palla finisce sopra la traversa. Primo squillo della ripresa per i biancorossi.

57′- D’Agostino rimette tutto in pari! Tutto nato da un corner battuto da Palma, Recino colpisce di testa, Martelli salva sulla linea il colpo di testa del 9, la difesa ribatte di testa, ma il capitano dei biancorossi si fa trovare pronto e con una girata al volo impensierisce il numero uno romagnolo.

63′- Dopo soli 6′ i romagnoli rispondono ai biancorossi e si riportano in vantaggio con un eurogol di mancino a giro di Macrì. Il Piacenza costretto di nuovo a inseguire.

67′- Rossini adopera cambi nelle file dei suoi: escono Tentoni e Palma, entrano Castelli e Muhic.

70′- Cambi anche nel Forlì: entrano Campagna e Mandrelli. Fuori Motti e Gaiola.

74′- Mancino dal limite tentato da Ruiz, palla a pochi centimetri dal palo. Piacenza che ci crede e prova a pareggiarla.

83′- Ritmi più bassi, si percepisce la stanchezza delle due squadre. Risultato bloccato sull’1-2.

90′- Miracolo di Franzini su un tentativo di Menarini. 4′ di recupero assegnati dall’arbitro.

90+3′- Salvata sulla linea un’opportunità ghiottissima di pareggio per i biancorossi che però non riescono ad agganciare i romagnoli.

90+4′- Finisce qui. I biancorossi non fermano la striscia positiva del Forlì e rimangono in lotta per la salvezza.

Le formazioni

Piacenza (3-5-2): Franzini; Somma, Zucchini, Iob, Napoletano, Palma, Tentoni, Andreoli, Ruiz, D’Agostino, Recino. All. Rossini.

Forlì (4-3-3): Martelli, Menarini, Saporetti, Gaiola, Petrelli, Rossi, Macrì, Farinelli, Motti, Drudi, Falasca. All. Miramari.

A cura di Riccardo Celli